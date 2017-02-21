Вода по 21,40: кто виноват?

21.02.2017

Плохих новостей мало не бывает – вслед за подорожанием остальных коммунальных услуг жителей Кировоградщины, получающих воду из водовода «Днепр-Кировоград», может ждать повышение тарифа на 20%. Мы попытались выяснить, почему и кого именно жителям городов области стоит за это благодарить.





Ведь если цены на газ и свет нам устанавливает Киев, то «Днепр-Кировоград» – предприятие коммунальное, его собственником является областной совет. А значит, решения по всем стратегически важным вопросам вроде как должны исходить оттуда.

Коридорная комиссия?

Облсовет в то же время ни на одной из состоявшихся сессий ничего подобного не рассматривал. Единственное, что удалось найти из связанных документов, – протокол заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, строительства и использования природных ресурсов от 31 января текущего года.

Из него следует, что 8 депутатов, входящих в ее состав, заслушали информацию директора водоканала Романа Илыка о «росте размера отдельных статей расходов и себестоимости услуг» и т. п. И в том числе «с целью стабилизации финансово-хозяйственного состояния» коммунального предприятия приняли решение ходатайствовать перед национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), об установлении, дословно, «экономически обоснованных тарифов для Кировоградского областного коммунального производственного предприятия «Днепр-Кировоград»».

Примечательно, что ни слова о предполагаемом размере этого самого экономически обоснованного тарифа в решении ходатайствующей комиссии нет. Один из ее членов, Иван Довбыш, голосовал против. Он вообще утверждает, что заседание, на котором коллеги подмахнули ходатайство к НКРЭКП об установлении обоснованного тарифа неизвестных размеров, проходило… в коридоре областного совета, на ходу, сразу по завершении сессии органа.

«Все делалось на ходу, подготовиться, понять, какие аргументы за поднятие цены, было невозможно», - утверждает он.

Почему так тихо?

Что до аргументов. Отвечая на вопросы местных тележурналистов, сам Роман Илык назвал, в частности, повышение минимальной зарплаты до 3200 грн. Но в том же протоколе заседания комиссии сказано, что «Днепр-Кировоград» безрезультатно подавал соответствующие материалы в Нацкомиссию еще в августе прошлого года, когда о радикальном повышении минималки не было и речи. В свою очередь, секретарь комиссии по вопросам ЖКХ Артем Погребнюк связывает возможное подорожание с тем, что к областному коммунальному предприятию недавно присоединили несколько убыточных водоканалов, в том числе города Смолино, жители которого платили за кубометр воды по 46 гривен.

Но, как бы то ни было, никаких конкретных расчетов, которые поясняли бы, почему жители многоквартирных домов области уже весной, скорее всего, заплатят именно 21,39 грн за кубометр воды (в частном секторе – 20,3 грн), о которых сегодня говорит директор коммунального предприятия, никто, похоже, вообще не видел.

В то время как, к примеру, за тариф на пассажирские перевозки в областном центре продолжительное время ломаются копья, эксперты, журналисты и активисты изучают и критикуют расчеты перевозчиков, городская власть ищет компромисс, а за рожденную в муках цифру в итоге публично голосует исполком, новый тариф на воду для крупнейших населенных пунктов области «проскакивает» абсолютно незаметно для глаз и ушей изумленных зрителей. И слушателей.

Почему, учитывая очевидную важность вопроса как минимум для полумиллиона жителей региона, не обсудить его в сессионном зале, например? Тем более что водопровод, как уже говорилось, принадлежит именно областному совету. Наверняка среди 60 депутатов, представляющих интересы жителей Кировоградщины, особенно городов, немало нашлось бы тех, у кого были бы вопросы по существу, кто костьми бы лег, но не дал повышать цену. По крайней мере, до тех пор, пока не будет абсолютно ясно, цифра к цифре, зачем и почему именно на столько ее действительно нужно повысить. Если нужно. И почему, в конце концов, молчат даже традиционно активные политики с активистами, для которых «тарифный геноцид» – один из главных поводов для поговорить, а то и покричать?

Опять политика?

Похоже, именно в политике кроются причины гробовой тишины вокруг очередной «инфарктной» темы. Ведь председатель областного совета Александр Черноиваненко, являющийся, по сути, «главным начальником» над директором коммунального предприятия Илыком и водопроводом в целом, представляет партию «Батькивщина», возглавляет ее областную организацию. А эта политическая сила во главе с Юлией Тимошенко является одним из главных борцов с повышением коммунальных тарифов в стране, именно на этом строя значительную часть своей публичной риторики.

Сложно представить, что глава органа, владеющего и по сути управляющего ОКПП «Днепр-Кировоград» не в курсе происходящего, что он не знаком с решением профильной комиссии. Тем не менее, резонансных заявлений по поводу грядущего подорожания воды от него в последний месяц не поступало. Как и инициатив о созыве, к примеру, внеочередной сессии или общественных слушаний по этому поводу.

Возможно, потому, что глава облсовета попал в своего рода «вилку» между партийным императивом и необходимостью поддерживать на плаву водопроводное хозяйство. Слухи о том, что финансовое состояние ОКПП оставляет желать лучшего, ходят в кулуарах давно, да и формулировка решения депутатской комиссии недвусмысленно намекает на то же. Помните, «с целью стабилизации финансово-хозяйственного состояния»? А на кону тем временем – десятки миллионов долларов европейского кредита, которые должны быть инвестированы в предприятие в этом году…

Председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Юрий Кайдаш, к слову, тоже избирался в областной совет от «Батькивщины» и вполне мог оказаться в той же «вилке». В эту канву вполне вписывается поспешное, «на колене», и абсолютно непубличное обсуждение общественно значимого вопроса на коридорном заседании, результатом которого стало ходатайство к НКРЭКП об установлении никак конкретно не обозначенного «экономически обоснованного тарифа», подписанное 7-ю из 64-х депутатов областного совета. «Втихаря» - можно было бы одним словом охарактеризовать то, как все было сделано, в бытовом разговоре.

Насколько нам известно, по новым регламентным требованиям на заседании национальной комиссии, где будет рассматриваться вопрос об установлении новой цены на воду для половины жителей Кировоградщины, Александр Черноиваненко как председатель областного совета должен присутствовать лично. Когда и какое решение примет НКРЭКП – пока неясно. Но лишнюю пачку валидола пенсионерам и прочим не слишком хорошо обеспеченным жителям городов Кировоградской области прикупить на всякий случай стоит уже сейчас. Ведь еще до конца отопительного сезона им, похоже, предстоят новые финансовые потрясения…

Андрей Трубачев, «УЦ».