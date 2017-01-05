Военно-пенсионный романс-2016: опять дискриминация?

03.01.2017

Тема, которую «УЦ» неоднократно поднимала начиная с 2000-х и которая казалась более-менее разрешённой в 2012 году, неожиданно вновь стала актуальной в 2016-м. Государство в очередной раз «кинуло» пенсионеров силовых структур. Причём в дискриминированном положении оказались не только пенсионеры 1990-х, но уже и свежеиспечённые, уходившие в запас в 2015 году.

Протестные акции, начатые пенсионерами МВД и поддержанные пенсионерами минобороны и других силовых ведомств, приняли форму Всеукраинской протестной акции, заявленной бессрочной и с обещанием дойти до Банковой. 6 декабря, как уже сообщала «УЦ», состоялся многолюдный митинг на главной площади Кропивницкого. Но если пенсионерам МВД к сегодняшнему дню уже успели хотя бы пообещать привести их пенсии в соответствие с окладами новосозданной полиции (хотя и без уточнений – КАК и НАСКОЛЬКО СПРАВЕДЛИВО), то ситуация с пенсионерами других силовых структур (исключая военных прокуроров) остаётся совершенно неопределённой. Речь об этом шла на не менее представительном собрании, прошедшем 21 декабря в зале заседаний гор­исполкома под эгидой ветеранских организаций Кировоградщины и с участием представителей областного военного комиссариата и Пенсионного фонда.

Суть дела изложил Александр Журавский, главный специалист отдела социального обеспечения облвоенкомата: в декабре 2015 года приказом министра обороны к окладам по должности установлены премии в размере от 300 до 400% и более. Тем самым выплата по должностному окладу, скажем, в 1000 грн увеличивается до 4-5 тыс. грн и учитывается при выходе на пенсию, однако не распространяется на пенсионеров прежних лет, поскольку перерасчёт их пенсий (в связи с нынешним увеличением денежного довольствия в ВС) не предусмотрен.

Другими словами, повторена ситуация 2002-2003 гг., когда введённые так называемые президентские надбавки (100%- и 90%-ная) засчитывались в пенсию тем военнослужащим, кто уходил в запас после их введения, но не распространялись на пенсионеров прежних лет.

В том же ключе выступила и руководитель областного управления Пенсионного фонда Украины Наталья Бодюл: ПФУ готов произвести перерасчёт пенсий пенсионерам прежних лет, но… только если появится необходимая для этого нормативная база.

У самих пенсионеров, участников собрания, такая позиция минобороны и ПФУ вызывает, мягко говоря, недоумение. В частности, Леонид Бобров, ветеран военной службы, сообщает, что статья 63 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц» однозначно предусматривает, что «все назначенные данным законом пенсии подлежат перерасчёту в связи с изменением хотя бы одного из видов денежного обеспечения» – равно как и «введением… новых ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (надбавок, доплат, повышений) и премий». И выполняться такой перерасчёт (ст. 43 того же закона) должен НЕМЕДЛЕННО. В данном же случае, как видим, новое денежное обеспечение действует уже на протяжении года – и?.. Почему же бездействует пенсионное законодательство?.. Получается, что государство вновь даёт понять своим гражданам, носящим погоны, что, едва они выйдут в запас, о них тут же «забудут» – как об «отработанном материале»?

Недоумение продолжает вызывать и сама система денежного обеспечения в Вооружённых силах Украины. С 1 января минимальная заработная плата в народном хозяйстве (тот же должностной оклад) вырастет до 3200 грн – а должностной оклад офицера-командира на уровне 1000 грн так и будет считаться «нормальным»? Как и нелепый оклад по воинскому званию – в среднем примерно на уровне 100 грн, хватающих на бутылку водки и плавленый сырок?..

Стучаться, образно говоря, во все двери, включая Администрацию Президента, – такое решение прияло прошедшее собрание. А не будучи услышанными – продолжить протестные акции.

Анатолий Юрченко, «УЦ».