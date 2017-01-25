Все-таки годы чудесные

Татьянин день, или День студента, отмечается ежегодно 25 января. Это праздник не только нынешних студентов и преподавателей, но и всех, кто в прошлом имел счастье посещать лекции и семинары, успешно сдавать сессии и подтягивать «хвосты», грызть гранит науки или отстаивать честь альма-матер в спортивных залах или на сцене.
Мы попросили наших коллег-журналистов поделиться самыми яркими воспоминаниями о студенческой жизни. Вспомнилось о разном, но наши респонденты были едины во мнении, что студенческие годы все-таки чудесные.
Галина Шевченко:
- Коли я, дівчина з нашої маленької Олександрівки, вступила на факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка, здавалося, що піймала зірку з неба, а викладачі були схожими на богів, до яких не можливо підійти…
Якось у перші дні занять я вже умудрилася запізнитися на першу пару. Біжу по коридору, а назустріч – декан Анатолій Захарович Москаленко. Привітався й питає, жартома, чому це я весело блукаю коридорами. Кажу: «Пробачте, але я сумно блукаю, бо не можу знайти свою аудиторію». Тоді він запропонував разом розшукати аудиторію, де у мене йшла перша пара. Так він мене й підвів до дверей і порадив більше не запізнюватися. Його слова звучали по-доброму, мов батьківські. І я його більше не підводила.
Моя дипломна робота стосувалася твору Юрія Щербака «Чорнобиль». Через цензуру в Україні це оповідання не дозволили публікувати. Його опублікувало одне з московських видавництв. Тобто, захищати «Чорнобиль» у Києві було ризиковано, і на захисті дипломної роботи мені довелося почути багато негативних відгуків і про автора оповідання, і про сам твір. На захист моєї роботи став професор Олег Кіндратович Бабишкін, сказавши: «Чому студентка повинна думати так, як ви всі? Ми на факультеті виховуємо думаючих студентів, а не папуг». Після цих слів думки присутніх змінилися. Словом, диплом я захистила на відмінно з передачею диплому в музей літератури України. Цікаво, з того часу минуло майже тридцять років, він там і досі є?
На жаль, ні Москаленка, ні Бабишкіна сьогодні вже немає в живих, та я з вдячністю згадую їх та всіх-всіх викладачів факультету, які дійсно виявилися богами – великі професіонали у журналістиці, щирі, сердечні люди.
Александр Виноградов:
- Воспоминаний о студенческих годах много, и по-настоящему ярких, поскольку это был новый этап жизни (после школы), и многое в нем происходило впервые. Первая сессия, первые курсовые, первый визит в общежитие.
Хорошо запомнились дни выплаты стипендии в окошке кассы университета на втором этаже: безумный ажиотаж (всем же необходимо получить стипендию именно в этот день) и проталкивание старост групп поближе к окошку кассы. Как тратили стипендию – не запомнилось. Запомнилось много шикарных преподавателей из старой гвардии, умудренных жизненным опытом и, казалось, знающих все обо всем.
Запомнились игра в футбол на снегу на уроках физкультуры и весной-осенью баскетбол в вечернее время на площадке возле общежитий. Первый опыт многочасовой работы за ПК. Очень ярко запомнились поездки в город Краматорск Донецкой области на Всеукраинские студенческие олимпиады по технологиям машиностроения в конце 1990-х, которые принесли нашим командам два третьих, одно второе место и первый опыт знакомства с постановлением органов местного самоуправления о запрете торговли алкоголем в ночное время.
Запомнились церемония вручения дипломов и выпускной вечер. Как-никак наш курс – последний выпуск Кировоградского института сельскохозяйственного машиностроения.
Вадим Мурованый:
- Из всей своей учебы на историческом факультете Кировоградского государственного педагогического института имени Пушкина я помню только КВН, концерты и всякие поездки. Историю я возненавидел благодаря восьми лекциям по истории КПСС в течение первых трех дней обучения. На третий день я смылся с четвертой пары, а на следующий не пришел на пары вообще.
У меня есть рекорды по сдаче экзаменов. Историю КПСС на втором курсе я сдавал тринадцать раз. Я до такой степени окунулся в концертно-кавээновскую деятельность, что побил личный рекорд: историю Украины Алексею Брайченко я сдавал семнадцать раз.
Благодаря тому, что я всю свою студенческую жизнь где-то работал, меня выгнали с пятого курса, который я заканчивал заочно, и уже педуниверситет имени Винниченко. Невзирая на то, что я, будучи студентом, занимался деятельностью, далекой от преподавания истории, я все-таки умудрился поработать учителем истории в сельской школе. Это было село Шевченково Кировоградского района, самый большой класс – четыре человека, самый маленький – два. Кроме истории, я преподавал народоведение, физкультуру и химию. Иногда заменял директора, местного фермера, который преподавал физику и математику.
В институте меня терпел исключительно Тарас Иванович Бабак, декан факультета, потому что я пел в капелле – институтской и мужской истфака. Кроме этого, я играл в КВН, участвовал в концертах. Моя задача была выйти на сцену, сыграть на гитаре, спеть, чтобы все размякли и все было хорошо. А еще выиграть очередной КВН. И, тем не менее, сегодня вспоминаю студенческие годы с теплотой, а преподавателей – с благодарностью.
Подготовила Елена Никитина, «УЦ».
Поделюсь и я смешной парочкой смешных историй пятнадцатилетней давности. В большинстве случаев самое смешное происходит во время сдачи сессии. Так вот, сдавали зачет одному каверзному преподавателю склонных лет мужского пола (фамилии и название говорить не буду, дабы не скомпрометировать). Часть группы сдала, а вторая не сдала. Из той части что не сдала человек пять решили на долго не откладывать и в этот же день как-то, но сдать. Так вот стоят под преподавательской, один решил пойти попробовать договориться, зашёл к этому дедуле, намекнул мол хочет по другому сдать зачет именно сегодня, так как завтра конец сессии, билет на руках, домой хочется, тот на отрез «нет». Вышел, стоят все дальше думаю что делать, и тут дедуле приспичило в туалет пойти. Из пяти человек было два парня и трое девчонок. Парни не растерялись и гуськом в туалет за дедулей, там и уговорили на сдачу зачета да еще и за девчонок договорились, правда девочки уже не в туалет, а в преподавательскую тетради как бы для сдачи заносили. А второй случай был такой, идет сдача зачета, хочешь сам сдаешь, хочешь за определенное вознаграждение, так вот такса была допустим 30 грн., ну все кто за вознаграждение, то бегали разменивали, что бы положить в зачетку 30 грн., один студент не парился и положил 50 грн., преподаватель взял зачетку поставил зачет, отдал, студент открывает зачетку и возмущенно «А, сдача?»