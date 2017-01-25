Все-таки годы чудесные

24.01.2017

Татьянин день, или День студента, отмечается ежегодно 25 января. Это праздник не только нынешних студентов и преподавателей, но и всех, кто в прошлом имел счастье посещать лекции и семинары, успешно сдавать сессии и подтягивать «хвосты», грызть гранит науки или отстаивать честь альма-матер в спортивных залах или на сцене.

Мы попросили наших коллег-журналистов поделиться самыми яркими воспоминаниями о студенческой жизни. Вспомнилось о разном, но наши респонденты были едины во мнении, что студенческие годы все-таки чудесные.

Галина Шевченко:





- Коли я, дівчина з нашої маленької Олександрівки, вступила на факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка, здавалося, що піймала зірку з неба, а викладачі були схожими на богів, до яких не можливо підійти…

Якось у перші дні занять я вже умудрилася запізнитися на першу пару. Біжу по коридору, а назустріч – декан Анатолій Захарович Москаленко. Привітався й питає, жартома, чому це я весело блукаю коридорами. Кажу: «Пробачте, але я сумно блукаю, бо не можу знайти свою аудиторію». Тоді він запропонував разом розшукати аудиторію, де у мене йшла перша пара. Так він мене й підвів до дверей і порадив більше не запізнюватися. Його слова звучали по-доброму, мов батьківські. І я його більше не підводила.

Моя дипломна робота стосувалася твору Юрія Щербака «Чорнобиль». Через цензуру в Україні це оповідання не дозволили публікувати. Його опублікувало одне з московських видавництв. Тобто, захищати «Чорнобиль» у Києві було ризиковано, і на захисті дипломної роботи мені довелося почути багато негативних відгуків і про автора оповідання, і про сам твір. На захист моєї роботи став професор Олег Кіндратович Бабишкін, сказавши: «Чому студентка повинна думати так, як ви всі? Ми на факультеті виховуємо думаючих студентів, а не папуг». Після цих слів думки присутніх змінилися. Словом, диплом я захистила на відмінно з передачею диплому в музей літератури України. Цікаво, з того часу минуло майже тридцять років, він там і досі є?

На жаль, ні Москаленка, ні Бабишкіна сьогодні вже немає в живих, та я з вдячністю згадую їх та всіх-всіх викладачів факультету, які дійсно виявилися богами – великі професіонали у журналістиці, щирі, сердечні люди.

Александр Виноградов:

- Воспоминаний о студенческих годах много, и по-настоящему ярких, поскольку это был новый этап жизни (после школы), и многое в нем происходило впервые. Первая сессия, первые курсовые, первый визит в общежитие.

Хорошо запомнились дни выплаты стипендии в окошке кассы университета на втором этаже: бе­зумный ажиотаж (всем же необходимо получить стипендию именно в этот день) и проталкивание старост групп поближе к окошку кассы. Как тратили стипендию – не запомнилось. Запомнилось много шикарных преподавателей из старой гвардии, умудренных жизненным опытом и, казалось, знающих все обо всем.

Запомнились игра в футбол на снегу на уроках физкультуры и весной-осенью баскетбол в вечернее время на площадке возле общежитий. Первый опыт многочасовой работы за ПК. Очень ярко запомнились поездки в город Краматорск Донецкой области на Всеукраинские студенческие олимпиады по технологиям машиностроения в конце 1990-х, которые принесли нашим командам два третьих, одно второе место и первый опыт знакомства с постановлением органов местного самоуправления о запрете торговли алкоголем в ночное время.

Запомнились церемония вручения дипломов и выпускной вечер. Как-никак наш курс – последний выпуск Кировоградского института сельскохозяйственного машиностроения.

Вадим Мурованый:





- Из всей своей учебы на историческом факультете Кировоградского государственного педагогического института имени Пушкина я помню только КВН, концерты и всякие поездки. Историю я возненавидел благодаря восьми лекциям по истории КПСС в течение первых трех дней обучения. На третий день я смылся с четвертой пары, а на следующий не пришел на пары вообще.

У меня есть рекорды по сдаче экзаменов. Историю КПСС на втором курсе я сдавал тринадцать раз. Я до такой степени окунулся в концерт­но-кавээновскую деятельность, что побил личный рекорд: историю Украины Алексею Брайченко я сдавал семнадцать раз.

Благодаря тому, что я всю свою студенческую жизнь где-то работал, меня выгнали с пятого курса, который я заканчивал заочно, и уже педуниверситет имени Винниченко. Невзирая на то, что я, будучи студентом, занимался деятельностью, далекой от преподавания истории, я все-таки умудрился поработать учителем истории в сельской школе. Это было село Шевченково Кировоградского района, самый большой класс – четыре человека, самый маленький – два. Кроме истории, я преподавал народоведение, физкультуру и химию. Иногда заменял директора, местного фермера, который преподавал физику и математику.

В институте меня терпел исключительно Тарас Иванович Бабак, декан факультета, потому что я пел в капелле – институтской и мужской истфака. Кроме этого, я играл в КВН, участвовал в концертах. Моя задача была выйти на сцену, сыграть на гитаре, спеть, чтобы все размякли и все было хорошо. А еще выиграть очередной КВН. И, тем не менее, сегодня вспоминаю студенческие годы с теплотой, а преподавателей – с благодарностью.

Подготовила Елена Никитина, «УЦ».