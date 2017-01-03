«Все-таки хочется надеяться»

03.01.2017

На стыке лет все и всегда задумываются о том, что будет в будущем, в надежде на лучшее. Мы поговорили с предпринимателем Викторией Поляновской о перспективах 2017 года. Получился прогноз с анализом – серьезный и интересный.

- В новогодние дни особенно сильно хочется верить в лучшее. Даже в нашей стране и в наших условиях. Пусть все еще война, пусть экономика в раздрае, пусть граждане Украины и ее власти по-прежнему с взаимной ненавистью и непониманием воспринимают друг друга, но все равно хочется чуда. Тем более что предпосылки есть. Хоть малую часть необходимых реформ, но все же осуществили. Но это только начало, и на самом деле мне кажется, что именно 2017-й будет переломным годом. Или все пойдет на лад, или окончательно под откос. Предпосылки есть в обоих направлениях. И, что интересно, многое зависит от таких неизмеряемых вещей, как вера и доверие, уважение друг к другу и понимание.

Вот, например, отношение населения к государству. Как все обиделись на Зеленского с его «Кварталом», когда они сравнили Украину с попрошайкой! И ведь даже самые ярые критики тогда высказывались, что, замени «Квартал» хоть слово, мол, это наши власти такие, а не страна, и им бы все патриоты в ладоши хлопали вместо скандала. Простите, а наши власти – это что, не Украина и не страна? Нашей стране как раз не хватает хоть малейшего доверия государству. Кстати, очень ярко это показала ситуация с «Приватом». Степень доверия к тому, что говорит правительство, очень хорошо продемонстрировали очереди у банкоматов и темпы снятия налички со счетов. Тут как бы и пояснять ничего не нужно, все всё помнят и видели. Любая страна – это команда, а команда, не доверяющая своим лидерам, просто нежизнеспособна, и эту проблему надо решать. А мы все привыкли однозначно решать, что ничего хорошего там, наверху, просто не может быть в принципе. «Они» все враги и плохие. А американцы говорят: хоть подонки, но наши. Других-то пока нет, видимо, не заслужили.

Да и у государства, кстати, как им ни жаль, другого народа тоже нет. Нет такого понимающего, идущего навстречу народа, который бы вдруг начал верить властям и их благим намерениям и стал дружной толпой легализоваться и платить налоги. И тут тоже есть сильное недопонимание – что со стороны государства, что со стороны всех «многоумных» иностранных советников – реальной ситуации. С одной стороны, все меры, которые сейчас начинают предприниматься по легализации бизнеса, оправданы. В том числе контроль над потоками, которые шли через тот же «ПриватБанк». Весь этот домашний фриланс с заработком на карту без информирования государства нужно легализовать, потому как это не только отсутствие денег на пенсии, образование, медицину и дороги, но и убийство хоть частично легального малого бизнеса, которому просто смысла нет конкурировать с надом­никами. Так низко, как они, никогда и никто цену не опустит, даже если у тебя крохотный офис или просто место на рынке, все равно работающий дома и вообще не платящий налогов несет меньше издержек и способен демпинговать и в торговле, и в оказании услуг. С другой стороны, если сделают это резко и жестко, можно вызвать обратную реакцию в виде окончательного ухода в тень и роста трудовой миграции, потому что выжимать людей из тени нужно, но только когда тени есть альтернатива. Чтоб пусть хоть чуть меньше, но реально заработать, нанявшись на зарплату или ведя легальный бизнес. А так все-таки в экономике в целом все, мягко говоря, не очень, и на самом деле расходы увеличились, а доходы упали у всех: и у теневиков, и у тех, кто частично легализован (упрощенцы, которые хоть что-то платят), и у тех, кто работает легально. Тяжелее стала жизнь у всех, это реальность, которую нужно признавать.

Да, легализация бизнеса – это правильно и то, что нужно Украине. Но с одним условием: делать все, чтобы в процессе легализации этот бизнес и предпринимательскую инициативу в целом сохранить и заинтересовать развиваться в этой стране. Иначе «плохой» бизнес будет решать проблемы других стран, а не нашей. А мы будем думать, как, учитывая и демографию, и потери на войне, и темпы эмиграции, решить проблему, чтобы один легально работающий мог накормить десятки пенсионеров, и реально ли это вообще. Можно учесть опыт других стран, к примеру, Италии, Ирландии, которые успешно проходили подобный процесс. Не распугали тех, кто умеет и может зарабатывать деньги, а дали им возможность работать легально и комфортно. И смогли вернуть деньги в свои экономики.

По опыту, такое реально при условии амнистии капиталов и начала работы по новым правилам с чистого листа. То есть считаем, что работа большинства страны в тени была вынужденным шагом, у этого были свои причины, все были хороши, включая власти, и наказать почти всех за это просто нереально. И с гарантией от государства, что новые правила вводятся на годы и не будут пересматриваться каждый раз, когда власти находят очередную дыру в бюджете и начинают лихорадочно искать источники доходов и пересматривать ранее установленные ими же самими правила. То есть возвращаемся к взаимному уважению и пониманию и поиску компромиссов. Потому что, если продолжать конфронтацию на всех уровнях и изображать всей страной такую проверенную десятилетиями схему, как Лебедь, Рак и Щука, то плохо будет всем. И никакой гороскоп не поможет.

А вообще все-таки хочется надеяться, что наступающий 2017-й будет удачным и все сложится к лучшему. Во всех сферах нашей жизни. И можно будет, наконец, верить друг другу и хоть чуть-чуть в будущее.

Записала Елена Никитина, «УЦ».