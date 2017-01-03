Всё о любви

Автор: Берлин
03.01.2017

Обнадеживая  отчаявшихся.

Одна из поз, любимая.

Платная.

Духовная.

Безнадежная.

…а что ты думаешь про любовь?

Просмотров:58    Комментариев:2

  1. Александр говорит:
    03.01.2017 в 19:53

    А что про нее думать? Впереди все равно тупик.

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