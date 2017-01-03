Всё о любви

Главная городская елка
влажность:
давление:
ветер:
Обнадеживая отчаявшихся.
Одна из поз, любимая.
Платная.
Духовная.
Безнадежная.
…а что ты думаешь про любовь?
А что про нее думать? Впереди все равно тупик.
ну что вы! там целых два варианта: направо – пандус а налево – ступеньки
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А что про нее думать? Впереди все равно тупик.
ну что вы! там целых два варианта: направо – пандус а налево – ступеньки