Вывести их из войны

20.12.2016

Волонтерская группа Андрея Фоменко, второй год оказывающая психологическую помощь военным, перестала быть «бездомной». С понедельника в областном центре Кировоградщины официально открыт уникальный Центр ресоциализации военных «КОЛОВОРОТ».





Он станет базой для целого ряда проектов, направленных на возвращение ветеранов АТО, членов их семей, семей погибших к полноценной мирной жизни, помощь в развитии их идей и начинаний.

- Мы потеряли сейчас этот промежуток между войной и миром, - говорит народный депутат Константин Ярынич из «Солидарности». - Нет переходного периода. Задача этого центра – психологическая, физическая, духовная реабилитация. Все то, что нужно. К тому же со всеми проектами, которые есть у этих людей, они должны куда-то прийти. Например, человек вернулся из АТО и хочет начать частный бизнес, есть у него идея – мы готовы помочь это сделать. Здесь целая команда медицинских психологов, военных, что очень важно, которые были с ребятами там. Такой центр на самом деле пока единственный в Украине, больше таких нет. Хотя это тоже пока только идея центра, но, если мы ее отработаем, отшлифуем так, как хотим, думаю, это будет пример для всей Украины. Они сюда должны приходить, как домой.

Проект уже включает в себя, помимо работы с психологами, возможности для медицинской реабилитации – диагностики и лечения по ряду отработанных направлений, а дети погибших бойцов в возрасте до 14 лет получают бесплатное обслуживание в стоматологической клинике «Медина». Теперь у вовлеченных в дело людей появилась наконец-то собственная «штаб-квартира» на Гоголя, 35 в областном центре.

- Есть возможность встречаться, обсуждать совместные инициативы, выходить с ними. С 2014 года моя волонтерская группа была бездомной. Мы не имели ни своего помещения, ни возможности развиваться. Сейчас благодаря инициативам Константина Ярынича мы получили это помещение. Этот шаг навстречу и понимание заботы, в которой нуждаются военнослужащие, для нас очень важны, - говорит координатор центра Андрей Фоменко.

Он – психолог Ассоциации ветеранов сил специальных операций, научный корреспондент института психологии им. Костюка Академии педагогических наук Украины. Созданная им группа работает на войне, оказывает консультативную помощь бойцам, сотрудничает с 3-м полком спецназа, помогает адаптироваться женам бойцов и семьям погибших. Говорят, Фоменко работал в центрах, где военных готовят к несению службы в условиях угрозы жизни. По его словам, одним из основных направлений деятельности новой структуры станет распространение социальных инициатив, «подсказанных» самими военными, помощь в поиске парт­неров для их реализации. В самых разных направлениях.

- Ветераны АТО сегодня приходят в гражданскую жизнь. Они хотят поделиться тем опытом, который получили на войне, и не могут отойти от необходимости применять этот опыт. Мы планируем помощь тем нашим товарищам, которые хотят инструкторской деятельностью заниматься, проводить какие-то курсы, например, тактической медицины, для гражданских, которые хотят получить военные знания. Уже есть несколько возможностей для реализации, и, думаем, в ближайшее время вы увидите отдельные модули этих проектов, - описывает одну из перспектив Фоменко.

По его словам, появление собственного помещения позволит расширить возможности для психологической реабилитации военнослужащих за счет увеличения количества привлеченных психологов, из которых они смогут выбирать. Кроме того, центр станет базой также для изучения социальных факторов, влияющих на военных в мирной жизни.

По словам руководителя Центрально-Украинской социологической лаборатории, доцента государственного педагогического университета им. Винниченко Эдуарда Клюенко, на данный момент поставлена задача по созданию тестовых методик и проведению социологических исследований, которые помогут понять, как избежать общественных негативов, которые может принести массовое возвращение людей с травмирующим опытом войны к социальной жизни «на гражданке». Сотрудничество волонтеров из «КОЛОВОРОТА» с педуниверситетом этим не ограничивается – некоторые ветераны АТО уже учатся на психологов в его стенах. Хочется верить, хоть это и сложно, что применять полученные знания и навыки им придется уже в мирной стране.

Андрей Трубачев, фото Олега Шрамко, «УЦ».