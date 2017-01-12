Автор: Берлин

12.01.2017

Оказывается, автомобилист любит другого водителя меньше, чем пешеход может любить автомобилиста. А расхожая истина что пешеход водителю волк (и наоборот) не соответствует действительности.

Ситуация: за 50 метров до светофора буксует на подснежном льду некрупный экземпляр – не то жигуль, не то москвич. Вслед выстроилась колонна метров на 150, не меньше. Никто из следующих за жигуленком не чешется, стойко ждут. Не выдерживает парень, ждущий маршрутку – упирается и проталкивает страдальца. Бывший пленник салютует спасителю сигналом, колонна, ликуя, начинает движение.

Так выпьем же за взаимопомощь и за тайное братство пешеходов и людей на колесах – ибо всякий чел за рулем может оказаться на тротуаре, а любой пешеход – взрасти до автолюбителя.