Холокост будущего.

Автор: chief

04.02.2017

Недавно все человечество отметило очень трагическую дату. Холокост-попытку уничтожения нацистами еврейского народа.

По данным всемирного еврейского конгресса, нацисты уничтожили более 6 миллионов евреев!

Нацисты.

Самое интересное, что подавляющее большинство нацистов и оружия в руках не держало. А чтоб лично участвовать в расстреле евреев и того меньше.

Рейхминистр внутренних дел Германии, Генрих Гиммлер вообще был человек тонкой душевной организации.

Когда увидел как команда эсэсовцев в овраге убивает женщин и детей, стреляя им в затылок, его стошнило и он потребовал остановить казнь.

Хотя история не может доподлинно установить или не хочет, войска СС это были или нет?

СС само по себе-то безобидное в общем формирование, резервные войска обозначает, что-то вроде «ополчения». В общем женщин и детей расстреливали люди в форме и не обязательно это были немцы, а возможно даже поляки, а возможно даже и бывшие граждане ссср. Бывших граждан ссср воюющих за нацисто было более 2 миллионов, кстати.

Так что это могли быть бывшие советские колхозники, учителя, шахтеры, трактористы и тд и тп.

Виноваты ли вот в таком случае германские нацисты? Если бывшие граждане ссср практически и исполнили половину Холокоста?

Виноваты!

Однозначно виноваты!

Почему?

Потому что они построили систему ненависти, подозрения, вины, лжи и пропаганды, формирование ложного образа врага.

Эта система двадцать лет промывала мозги немцам, после чего они стали подозревать своих соседей, живших с ними бок о бок, а потом винить, ненавидеть и как результат отправлять на эшафот своих сограждан с чистой для себя совестью.

А если вдруг начнет просыпаться здравый смысл, его тут же заглушала пропаганда.

В ссср евреев не считали врагами и не преследовали за цвет волос и глаз. В ссср система просто назначала врагов народа. Капиталистов, буржуев, белофинов, белополяков, украинских буржуазных националистов, басмачей, вредителей, кулаков, попов. И в принципе по такому же сценарию уничтожала сегодня одних, а завтра других.

Поэтому когда пришли немцы, новые хозяева,им не нужно было промывать мозги местному населению, кто виноват в его бедах, ему просто сказали….теперь евреи.

А дальше все знали что делать.

Так вот вопрос возможно ли повторение происшедшего?

И я скажу, что это процесс уже идет. Система работает. Эта система работает в сопредельном с нами государстве. В государстве Российская Федерация. Да она еще пока нет еще массовых убийств, но есть искусственный образ врага нации, есть пропаганда, есть культивация ненависти, лжи и подозрений.

Эта система проникла и в Украину, в результате чего была проведена аннексия Крыма. Так же по этим же нацистским лекалам был создан для жителей Донбасса образ врага-украинца и всего украинского. Результат, местное население способствовало вторжению российских наемников и оккупации Луганска и Донецка.

После Майдана, эту систему остановили в остальной Украине, но метостазы остались и продолжают действовать.

«Алекс», «Прохожий», «Архангельский»…продолжают сеять подозрения, ложь, ненависть, пропагандировать украинофобию и приближать новый Холокост на нашу землю.