Автор: A.K.

15.01.2017

…а ведь 12 января 2017 года исполнилось ровно пять

лет с момента первой встречи блогеров «Украина-Центр» (12.01.12),

которая состоялась в редакции, в кабинете Ефима Леонидовича…

Как вчера было… Время летит…

(фото Админа)