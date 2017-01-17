Маланкуйте и посевайте!
влажность:
давление:
ветер:
…а ведь 12 января 2017 года исполнилось ровно пять
лет с момента первой встречи блогеров «Украина-Центр» (12.01.12),
которая состоялась в редакции, в кабинете Ефима Леонидовича…
Как вчера было… Время летит…
(фото Админа)
Спасибо, Саша. Посмотрел фото и повторить захотелось))
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Спасибо, Саша. Посмотрел фото и повторить захотелось))