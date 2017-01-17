Юбилей

Автор: A.K.
15.01.2017

…а ведь 12 января 2017 года исполнилось ровно пять
лет с момента первой встречи блогеров «Украина-Центр» (12.01.12),
которая состоялась в редакции, в кабинете Ефима Леонидовича…
Как вчера было… Время летит… ;-) :-)
(фото Админа)

Просмотров:124    Комментариев:3

  1. Редактор говорит:
    17.01.2017 в 06:59

    Спасибо, Саша. Посмотрел фото и повторить захотелось))

  2. chief говорит:
    18.01.2017 в 16:14

    Скажите, Кочин, «Александр» с аватаркой бегающий глаз, это тоже ваш никнейм на УЦ?

Добавить комментарий