За кого голосует областной центр?

31.01.2017

Большинство жителей областного центра, готовых идти на выборы, снова проголосовали бы за своего действующего представителя в Раде. А еще они, то есть мы, сегодня в большинстве своем неудовлетворены своим здоровьем, но больше озабочены пропитанием и негативно относимся к политике в целом.

Таковы результаты декабрьского социологического исследования «Центрально-Украинской социологической лаборатории», которые были презентованы журналистам на прошлой неделе.

Доверие

Центральный блок исследования касался оценки деятельности народных депутатов – жителей областного центра их земляками. Таковых, напомним, четверо – это Константин Ярынич, бывший руководитель областного онкологического диспансера, практикующий хирург-онколог из «Солидарности», Станислав Березкин из «Возрождения» – создатель промышленной группы «Креатив», выставленной на продажу за долги в 2015-м, а также экс-депутат Кировоградского горсовета, предприниматель Александр Горбунов из «Народного фронта» и бывший милиционер из расформированного за мародерство батальона «Шахтерск», радикал Дмитрий Линько.

В первую очередь измеряли доверие людей к нардепам и их узнаваемость. Почти 15% опрошенных выбрали вариант «доверяю» в отношении Ярынича. Это наибольший показатель в этой графе среди четырех названных избранников – Березкину доверяют 13,5%, Горбунову – 3,7%, Линько – 1% респондентов. Березкин, в свою очередь, стал лидером недоверия – больше 26% выбрали вариант «не доверяю» по его поводу. Линько и Горбунов при этом намного менее известны в областном центре. По их поводу «не знаю такого» ответило подавляющее большинство – 72% и 62% опрошенных соответственно.

У тех, кто доверяет своему представителю в Раде, социологи спросили о причинах такого отношения – так называемый открытый вопрос. Результаты по каждому из наших четырех, без комментариев. Те, кто доверяет Ярыничу, делают это потому, что он «порядочный человек, хороший врач и стремится решить экологические проблемы города». Березкину – потому что «крупный бизнесмен, думает о людях и помогает ФК «Зірка»». Горбунову – потому что «член демократической партии «Народный фронт», переименовал наш город в Кропивницкий и раздает людям грамоты от ВРУ». Линько – потому что «молодой, последовательный радикал и хочет лишить Ю.Тимошенко гражданства».

Действия

Дали участники опроса оценку и последним инициативам четырех народных избранников. К примеру, Станислав Березкин поддержал идею повышения пенсий бывшим работникам милиции. Результаты исследования подтвердили неоднозначность ее восприятия обществом – больше половины опрошенных оценили эту инициативу депутата полностью или скорее негативно, а больше трети затруднились дать ей однозначную оценку.

Ни плюсов, ни минусов не увидели почти 87% горожан в работе своего парламентского земляка Александра Горбунова над Бюджетным кодексом Украины, и позитивные, и негативные оценки – на уровне статистической погрешности.

Где-то посередине – уже упоминавшаяся инициатива Дмитрия Линько по лишению гражданства лидера партии «Батькивщина». Больше 47% опрошенных не смогли определиться со своей оценкой, почти столько же отнеслись к начинанию радикала полностью или скорее негативно, около 9% – скорее или полностью поддерживают его.

Позитивный баланс удалось сохранить лишь Константину Ярыничу – его инициативу о выделении 42 миллионов на радиационную защиту областного центра полностью или скорее позитивно оценивают около 47% горожан. Негативных оценок – почти втрое меньше, и около трети опрошенных затруднились с ответом.

Рейтинг

Не обошлось без построения традиционного рейтинга «а-ля предвыборный». Из него следует, что большинство горожан, которые определились со своим выбором, голосовали бы на выборах в Верховную Раду за действующего нардепа.

Отвечая на вопрос, «за кого из перечисленных на карточке вы проголосовали бы на выборах народных депутатов Украины от нашего города?», 13,3% опрошенных выбрали вариант «Ярынич К.». Напомним, Константин Ярынич был избран в одномандатном мажоритарном округе №99 (на момент проведения выборов осенью 2014 г. – город Кировоград).

Второе место в рейтинге с показателем 8,9% занял Станислав Березкин, тоже мажоритарщик – его 100 округ также включает отдельные территории областного центра.

На третьем месте – действующий мэр областного центра и представитель той же «Солидарности» Андрей Райкович, за которого готовы проголосовать на выборах в Раду 6,1% горожан. Далее следуют представляющий сейчас партию «Наш край» секретарь Кировоградского горсовета Андрей Табалов с 5%, председатель облсовета Александр Черноиваненко из «Батькивщины» – 3,6% и действующий нардеп от «Народного фронта» Александр Горбунов с результатом в 2,8%.

Как поясняют социологи, список был составлен на основании предпочтений горожан, высказанных ими в другой части опроса. Так, отвечая на вопрос о том, каким, на их взгляд, должен быть народный депутат Украины, большинство респондентов – 37,3% – высказались за то, что он должен иметь профессиональные способности и парламентский опыт.

При этом почти 28% опрошенных вообще не голосовали бы на выборах, а еще более 32% выбрали вариант «трудно сказать». По словам политолога Руслана Стадниченко, за все время, которое лаборатория проводит социологические исследования, впервые настолько много респондентов – целых 60%, – негативно воспринимающих выборы и политику в целом.

Городское, областное

В очередной раз в связи с результатами опроса приходится констатировать: почти половина горожан понятия не имеют, чем занимается мэр. Во всяком случае, более 44% опрошенных затруднились однозначно оценить деятельность городского головы Андрея Райковича. Позитивно ее оценили в целом более четверти участников исследования, что соответствует его результату в первом туре выборов городского головы, состоявшихся осенью 2015 года.

Спрашивали социологи и мнение горожан по поводу остающегося открытым вопроса о переименовании Кировоградской области, пока остающейся «недекоммунизированной». Ожидаемо большинство опрошенных в областном центре – 41% – вообще против смены названия региона. Чуть меньше, 38%, – за вариант Елисаветградская, Кропивницкой область видят 11,2% жителей де-юре города Кропивницкого, еще 5,3% – за Центральноукраинскую.

О неполитическом

Под конец – «за жизнь». По данным социологов, жителей областного центра в декабре прошлого года, как, наверное, и теперь, больше всего волновали три проблемы. В первую очередь почти 42% горожан обеспокоены уровнем своих доходов – размером зарплат, пенсий, стипендий. От себя: может быть даже, что скоро мы наконец-то увидим рождение в муках настоящих профсоюзов, которые будут по-настоящему бороться за условия трудового договора, законодательную защиту своих интересов и адекватную реалиям оплату труда, а не периодически «майданить» по таксе для представителей самых разных заинтересованных групп. И в продолжение темы, на втором месте в декабрьском опросе – тарифы на коммунальные услуги.

- Впервые за последние 20 лет эта проблема вышла в топ-3. Это нерадостное новейшее событие для жителей нашего города и других городов Украины. И война – на третьем месте, – констатировал руководитель «Центрально-Украинской социологической лаборатории», кандидат социологических наук Эдуард Клюенко.

Второе и третье места – то, что волнует от 30% до 40% горожан. Дальше, от 15% до 30%, – высокие цены, коррупция, обесценивание гривни и безработица. Все остальное, включая преступность, дороги, качество тех же коммунальных услуг, волнует менее десятой части опрошенных.

Помимо материальных, как выяснилось в ходе исследования, ряд экологических проблем также стоит для жителей областного центра вполне остро. Почти 55% горожан обеспокоены качеством воды в кранах, до 40% считают острой проблему замусоренности города, третье место делят высокий радиационный фон и бродячие собаки. Остальное – состояние Ингула, вырубка деревьев и т.д. – для кировоградцев, кропивничан, елисаветградцев и т.д. менее актуально.

Еще знаковый показатель: полностью удовлетворены своим здоровьем меньше трети опрошенных. Учитывая, что среди важных проблем состояние здоровья отметили меньше 7%, можно с уверенностью утверждать: жители областного центра исключительно терпеливы, выносливы и не самолюбивы. Хотя ничего хорошего в этой статистике, конечно, нет…

Опрос проводился по заказу общественной организации «Союз молодых депутатов» с 12 по 27 декабря 2016 г. методом стандартизированного интервью по месту жительства. Опрошено 600 респондентов, стандартная погрешность 4,2%.

Андрей Трубачев, фото Олега Шрамко, «УЦ».