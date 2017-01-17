За пострадавших в аварии детей… выговор

17.01.2017

Полтора месяца назад весь областной центр облетела пугающая новость – около 40 детей, воспитанников Областного центра детского и юношеского творчества, попали в серьезную аварию по дороге в Днепр. Есть жертвы…





Жертвою оказалась женщина, которая стояла на обочине дороги, когда автобус «МАН» с детьми врезался в «Шкоду» и перевернулся. Но и пассажирам автобуса досталось – 19 деток и взрослых пострадало: ушибы, порезы и даже переломы. Двоих госпитализировали, остальным была оказана полная помощь, слава Богу, все произошло всего в пятнадцати километрах от Днепра. На следующий день все вернулись назад в Кропивницкий.

Дети из коллектива бандуристов «Ория» и театра-студии «Маска» ехали на фестиваль искусств «Днепровские зори». По злой иронии судьбы, погибшая в результате аварии женщина также была артисткой Днепропетровского театра оперы и балета…

Сразу же началось разбирательство. В ДЮЦе (так по привычке все называют ОЦДЮТ) работала комиссия. Как оказалось, при организации поездки было допущено много нарушений.

За два дня до отправки детей в Днепр все руководители школ и учреждений внешкольной работы получили письмо от областного управления образования с предписанием прекратить движение школьных автобусов в связи с ухудшающимися погодными условиями.

Также на поездку в Днепр не было получено разрешение от Управления безопасности дорожного движения МВД (при перевозке детей оно обязательно). Автобус, который должен был выехать в 7:30, отправился в путь с большим опозданием и в дороге еще ремонтировался.

В итоге два должностных лица ДЮЦа получили… выговоры. Это сотрудники, отвечающие за охрану труда и проведение инструктажа перед поездкой. Фамилии не называются. Известно, что определенные комиссией виновники традиционно для таких случаев находятся на больничном. Возможно, одно из привлеченных к суровой ответственности лиц – руководитель ОЦДЮТ Анна Суркова. Комментариев прессе она не дает.

Соб. инф.