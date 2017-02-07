За право первой ночи, или Чей твой пай?

07.02.2017

Обстоятельства очередного скандала на Кировоградщине с подделкой договоров о передаче 145 паев в аренду заставляют говорить о массированной «артподготовке» к снятию моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Случайно или нет, парламентская коалиция образца 2015 года и сохранившийся с тех пор минюст дали всем небрезгливым дельцам карт-бланш на сколачивание новых криминальных капиталов.

Ведь не секрет, что приоритетное право на приватизацию имущества, как правило, имеет тот, у кого это имущество находится в аренде. И ничего не предвещает, что с приватизацией сельскохозяйственной земли, которую рано или поздно начнут-таки в Украине продавать, будет иначе. Именно поэтому сегодня по стране во всех направлениях курсируют «бригады», любыми путями – от полулегальных до вполне уголовных – собирающие права на аренду принадлежащих селянам паев на ближайшие 10-50 лет под «крышами» всевозможных фирм и фирмочек, часто существующих только на бумаге.

Что случилось?

В прошлый понедельник, 30 января, жители села Данилова Балка Благовещенского (бывшего Ульяновского) района Кировоградщины на несколько часов перекрыли участок трассы Киев – Одесса. Привлекали всеобщее внимание к тому факту, что их паями распорядились без их ведома и участия. Руками регистраторов из соседнего района некие люди переоформили права аренды более 180 участков, принадлежащих пайщикам 4 сел, на фирму «Агри Инвест Украина».

Владельцы переоформленной земли узнали об этом случайно – один из уроженцев Даниловой Балки, Владимир Иванов, работает на предприятии, имеющем отношение к кадастрам и правам на землю. Он проводил очередное оформление и увидел, очевидно, в кадастровой карте, изменения, которых там не должно было быть. Он проверил данные по участкам нескольких односельчан, в том числе – собственной жены и тещи, и выяснил, что права аренды на них тоже почему-то числятся за упомянутой фирмой. Выяснилось и то, что регистрировали новые права в соседнем Новоархангельске.

Ссылаясь на данные полиции, депутат Благовещенского районного совета Сергей Плутар сообщил «УЦ», что люди, называвшие себя представителями «Агри Инвест Украина», обращались сначала к регистраторам Благовещенского и Голованевска, но им отказали. Зато «нашелся» Новоархангельский поселковый совет, где есть свои регистраторы.

- Через этих регистраторов они осуществляли это оформление. Если не ошибаюсь, с 20 декабря начался этот процесс – принимали документы, готовили к регистрации, потом начали саму регистрацию, – говорит Плутар.

Чтобы понять, о каком объеме «работы» идет речь, напомним: чтобы оформить договор аренды, нужна копия паспорта пайщика, идентификационный код, акт на землю, выдержка из кадастра, собственноручно написанное им заявление. Все это у эмиссаров, личности которых пока неизвестны, было. Вот только сами пайщики утверждают, что они ничего не писали. Среди «заявителей» нашлись люди, не один год как умершие. Но на бумагах, датированных недавними декабрем-январем, стоят «их» подписи. На документах, к слову, стоят также печати Благовещенского отделения Госгеокадастра и подписи руководителя. Он, правда, в пояснении полиции утверждает, что его печать и подпись – тоже поддельные.

В Новоархангельске представители полиции изъяли целую пачку уже оформленных договоров – 145 штук, и еще десятки таких же, уже готовых к переоформлению, – на землю жителей других сел. Их просто не успели сделать.

- Регистраторы поселкового совета, трое девчат, работали и ночью, и в выходные дни, – утверждает Плутар. – Новоархангельский поселковый голова не мог не знать об этом всем, скорее всего, он ими и руководил. Но это уже пусть полиция разбирается, я им озвучил эту информацию.

Полиции в этом деле предстоит разобраться еще с целым рядом вопросов. Например, откуда у мошенников персональные данные как минимум сотен двух людей, кто и по какому праву передал, а скорее, продал им базу данных собственников паев? В конце концов, личности этих самых мошенников неплохо было бы установить. Ответов подождем. Права аренды на участки пока арестованы, а действиям регистраторов должны дать оценку правоохранительные органы и минюст, куда поданы соответствующие жалобы.

Кто такие?





Инцидент в Даниловой Балке, впрочем, – лишь один из эпизодов большого земельного передела, развернутого в Украине в последний год. А компания «Агри Инвест Украина» – лишь одна из ширм, за которой прячутся его реальные участники. И эти участники, судя по всему, люди не бедные.

Так, в прошлом году по целому ряду местных СМИ Киевской, Тернопольской, Винницкой и других областей прошла волна одинаковых заказных статей под заголовками вроде «Каждый четвертый собственник земельного пая хочет его продать». Отталкиваясь от данных социологии, неизвестный автор предлагает всем желающим воспользоваться уникальным предложением от «Агри Инвест Украина» – сдать фирме свой пай в аренду на 49 лет и сразу получить арендную плату за весь срок пользования. Прямо в статье есть телефон – 0800303099, по которому желающим предлагается звонить. Отвечает по нему «робот», связаться с «живым» собеседником нам не удалось. Возможно, эта подробность заинтересует правоохранителей. Кроме того, в той же статье говорится, что компания уже «сотрудничает с пайщиками» Сумской, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей. Очевидно, теперь в этот перечень можно добавить и Кировоградскую…

Есть у компании и интернет-сайт, где указан тот же номер телефона, и на карте отмечено 8 отделений в Тернополе, Хмельницком, Житомире, Умани, Прилуках, Кременчуге, Лебедине и Краснограде, с мобильными телефонами. По одному из них – якобы в Умани – ответил некий Александр, назвавшийся наемным менеджером, и посоветовавший журналисту обратиться за комментариями в центральный офис в Киеве. Правда, о существовании такового на сайте не говорится ничего, а дать контакты кого-то из центрального руководства «Александр» отказался.

Еще штрихи к портрету: те статьи про «уникальное предложение», наверняка стоившие заказчику приличных денег, не прошли незамеченными. Эксперты и фермерские ассоциации нескольких областей опубликовали материалы с подсчетами. Из них следует, что пайщики, соблазнившиеся возможностью получить сразу много, а не понемногу каждый год, получат от заключения договора с сомнительной компанией примерно в два раза меньше, чем получили бы за тот же срок от сегодняшних арендаторов – фермеров, агрохолдингов и проч. Это если «Агри Инвест» выполнит предполагаемые обязательства.

Кстати, об агрохолдингах. Одно из интернет-изданий одесского региона писало о том, что ООО «Агри Инвест Украина» является компанией, основанной в 2012 году под названием ООО «Агрофирма Добробут-Агро». Это соответствует действительности – коды ЕГРПОУ обоих предприятий, согласно данным общедоступных баз, совпадают. Правда, наиболее «свежие» источники называют в качестве руководителей и учредителей крупной компании с восемью региональными филиалами каких-то трижды подставных людей, а по телефону, указанному в регистрационных данных, отвечает какой-то Эдуард Николаевич. Утверждает, что никакого отношения к фирме не имеет, но ему «много звонят». Наверняка после того, как скандал на Кировоградщине прозвучал в центральных новостях.

А еще писали, что собственником компании якобы является Андрей Веревский, бывший нардеп от «Батькивщины», а затем от Партии регионов, один из самых богатых украинцев, владелец компании «Кернел». Которая, впрочем, через свою пресс-службу официально отрицала связь с «Агри Инвестом» в комментариях отраслевым СМИ. В Харьковской области у героев недавней благовещенской истории вышел конфликт с местным фермером – они якобы заключили договора аренды с пайщиками на участки, которые уже находились у него в аренде. Фермер утверждает, что договора – фиктивные, подал в суд. Это все тоже в прошлом году.

В анналах украинской Фемиды можно найти и другие следы деятельности таинственного ООО. Например, решение Днепропетровского апелляционного суда от 12 сентября прошлого года. Судится некое СТОВ «Добробут-Агро» с агрофирмой с Днепропетровщины же. Просит отменить государственную регистрацию прав аренды этой самой агрофирмы на 8 земельных паев. Суд отказывает, отметив, что предоставленные истцом документы «вызывают сомнение в их действительности и вообще наличии на момент спорных правоотношений». Снова поддельные договора, как на Харьковщине и у нас, а «Агри Инвест Украина» как раз и назывался еще недавно «Добробут-Агро». Фирма, кстати, была зарегистрирована в полтавской области, а миллиардер Веревский как раз оттуда. Может, совпало?

Кто виноват?

Нужно в очередной раз честно признать: рынок земли в Украине есть. Земля покупается, продается и передается. И пока этот рынок не станет «белым» с отменой моратория, будет 50 оттенков серого – от открытого криминала с титушками, уничтожением документов и имущества, до всяких мутных схем с арендой на 49 лет вдвое дешевле.

Очевидно и то, что долго так оставаться не может, при всех заявленных евроустремлениях и международных обязательствах. Со следующего января, или с января, который последует за ним, или через три-пять лет, но сельскохозяйственная земля станет в Украине товаром. И вот тогда к ней выстроится очередь заявителей собственного «права первой ночи» – все, кто на тот момент окажется счастливым арендатором. Хотя бы де-юре.

А стартовый свисток финальному забегу за землей дала в конце позапрошлого года Верховная Рада, приняв изменения в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», а также некоторые другие законодательные акты Украины. Он расширил права нотариусов при регистрации прав на землю и вывел регистраторов за пределы государственной службы – теперь они работают по трудовым договорам в органах местного самоуправления. Например, в Новоархангельском поселковом совете.

Кроме того, была убрана привязка к территории – вносить изменения в государственный реестр теперь мог, по сути, кто угодно и где угодно. Законопроект называли нужным и прогрессивным, но, очевидно, не для наших реалий. Только на Кировоградщине в прошлом году было несколько скандалов с рейдерскими захватами хозяйств с помощью регистраторов в других регионах. В октябре Рада проголосовала за так называемый антирейдерский закон минюста. Он сузил экстерриториальность до границ области, ввел так называемые камеральные проверки и вроде как ужесточил ответственность для регистраторов, нарушающих закон.

Но это изменило лишь то, что права по фиктивным договорам с жителями Даниловой Балки регистрировали в Новоархангельске, а не в Николаеве, например, как бывало. А на ответственность регистраторы, очевидно, плевали: ну не могли же они, в самом деле, не понимать, что делают – тем более, если правда, – ночами и в выходные?

Остается добавить, что все эти «черные» нотариусы и наивные регистраторы, в конце концов, подведомственны структурам министерства юстиции, последние, скорее всего, в большинстве еще и их недавние работники, имеющие теперь совершенно непонятный статус… К слову, с именем однопартийца «незаменимого» министра юстиции Павла Петренко, стрелка по ногам Сергея Пашинского, некоторые СМИ связывали один из нашумевших рейдерских захватов прошлого года, когда с элеватора агрофирмы в Бобринецком районе с благословения госисполнителей вывезли в неизвестном направлении урожай.

На днях представители пайщиков Даниловой Балки были в минюсте – подавали заявления о признании недействительными поддельных договоров. Теперь министерская комиссия будет заседать, рассматривать эти заявления. И, возможно, отменит результаты того, что выглядит, как чистая уголовка. А может, и нет. Страшно подумать, у скольких украинских селян нет родственников с доступом к кадастру, которые могут случайно заметить, что тех обобрали. Сколько раз это уже прошло и сколько еще пройдет? У охотников на землю все меньше времени, но достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать положительный для себя результат за счет количества, а не качества попыток. С открытием рынка земли нас ждет множество чудных открытий, думается.

Андрей Трубачев, «УЦ».