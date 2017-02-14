Загнанные в угол

14.02.2017

С начала прошлого года абоненты «Кировоградтепла» и «Теплоэнергетика» платят за отопление по тарифам, которые зависят от температуры воздуха. Январь 2017-го оказался холодным. Впрочем, не очень холодным. Были дни и с плюсовой температурой, и они уравновесили ночи, когда было до -27°C.





Но все равно средняя температура оказалась существенно ниже, чем заложено в тарифах (- 6,24°C при плановой 0,3°C). В результате за тепло абонентам «Кировоградтепла» насчитали 45,57 грн за кв. м. Тем, кто живет в домах, которые обслуживает «Теплоэнергетик», центральное отопление обошлось немного дешевле – 40,85 грн за кв. м.

То есть жители обычной трехкомнатной квартиры в областном центре должны заплатить за январь от 2500 до 3400 грн в зависимости от площади.

Надо сказать, что в домах, где стоят счетчики тепловой энергии, жильцы традиционно платят меньше – от 25 до 40 грн за кв.м. Но 25 грн - все-таки большая редкость, в большинстве домов со счетчиками за январь жильцы заплатили 31-35 грн. Но есть дома, оборудованные счетчиками, которые платят по тарифу свыше 45 грн за кв.м.

Есть, конечно, субсидии. Но субсидии – это помощь государства малоимущим, подачка по бедности, а не обязательное условие проживания в этой стране! Когда государство субсидирует пенсионеров, матерей-одиночек – это логично. Но при цене только за центральное отопление в 3400 грн субсидии вынуждены оформлять нормально зарабатывающие люди. Мало того, это просто унизительно для работающего человека – идти за подачкой к государству. А многие, по разным причинам, вообще не имеют возможности оформить субсидию.

Как может быть, чтобы минимальная зарплата в стране была 3200, то есть 2500 чистыми, а плата за коммунуслуги – 3 или 4 тысячи?

Причем, если счастливые обладатели индивидуального отопления имеют возможность померзнуть, но все-таки сэкономить, то у тех, кто пользуется центральным отоплением, возможность померзнуть есть, а сэкономить – нет. Что делать? Не платить или платить по возможности. Просто потому, что другого выхода нет. Население уже в этом отопительном сезоне задолжало «Кировоградтеплу» больше тридцати миллионов.

Что будет дальше? Должникам отрежут батареи. А они в сложившихся условиях и возражать не будут. Квартиру в многоквартирном доме можно и каминами отопить – может быть, будет прохладно, но терпимо. В Мукачево, например, центральное отопление отключили еще лет двадцать назад. А индивидуальное поставили себе далеко не все. Инфракрасные обогреватели, калориферы, газовые конвекторы помогают поддержать если не комфортную, то, во всяком случае, терпимую температуру даже в самые сильные морозы. В нашем городе тоже многие уже пошли таким путем.

Но если половину абонентов этим летом от центрального отопления отрежут, то тепловики вынуждены будут поднять тарифы для всех оставшихся – все начнется сначала. И будет, видимо, повторяться из года в год, пока в каждом доме не останется по одному абоненту…

Может, лучше все-таки подумать об общегородской программе по переводу оставшихся абонентов на индивидуальное отопление – не по одной квартире, а целыми домами? Или еще лет десять потерпим, а там, может, и отопление не понадобится – глобальное потепление все-таки…

Ольга Степанова, «УЦ».