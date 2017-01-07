Захарова в топе

Автор: Берлин

06.01.2017

«Мария Захарова зашла в топ самых красивых женщин России 2016 года. Присутствовавшие бросились убегать, а кто не смог убежать – потеряли сознание.» Такая мысль пришла в голову когда прочитал как в ленте фейсбука разносится новость о спикерше российского МИДа Марии Захаровой, заслуживающей звания самой обаятельной и привлекательной по версии Life News.

Такому направлению рассуждений сильно способствовали фото, дополнявшие и украшавшие приведенный факт. Однако проверка показала, что на самом деле звание дословно звучит как «Итоги-2016: самые сексуальные женщины«, Захарова там действительно присутствует, но… Вот первое фото:

Потом динная лента, в которой Лобода, Иванка Трамп, Надя Дорофеева… И вдруг:

с пометкой: «Самая сексуальная часть тела — это ум.»

Финиш. Продолжением может быть только «самая главная часть ума российского журналиста – это язык, предназначенный для вылизывания неких мест персон, от коих зависит благосостояние тела оного журналиста»

Кстати, а после «самого сексуального ума России» идет вот эта девушка:

Это Альбина Ильдарова, участница конкурса «Мисс Россия», которая «из-за своей сексуальности … снискала неодобрение своих земляков-дагестанцев, однако это не сломило темноволосую красотку.» Ну то есть составлявшие этот список люди не слепы, не упились боярышником для ванн… но те еще оригиналы.