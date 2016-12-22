Зеркальные контрсанкции РФ приведут к росту теневой экономики в Украине

Автор: Евгений Башинский

22.12.2016

Есть у нашего правительства такая «интересная», мягко говоря, черта, совершать какие-то поступки, которые нам потом рикошетят по лбу. На днях случилось нечто подобное. В очередной раз. Не так давно, наши «реформаторы», провалив очередной пакет требований ЕС, приняли без всяких проблем очередной бессмысленный закон: запрет работы в Украине российских систем перевода средств. Понятно, чем это продиктовано, из чего исходила власть и т.д. – ключевой момент здесь был, как всегда, политическим, а цель – ну, как по мне, основная цель – отвлечь население от других проблем, вроде новых квитанций за отопление и услуги ЖКХ.

Результат был ожидаемым: Министерство экономического развития РФ выступило в поддержку законопроекта, который запретит денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем. Об этом сообщили в «Интерфаксе», ссылаясь на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

«Согласно внесенному законопроекту, в случае введения иностранным государством ограничений на использование на его территории платежных услуг, оказываемых российскими операторами, не будут осуществляться переводы денежных средств с территории РФ на территорию такого государства с использованием иностранных платежных систем. Нарушение такого ограничения приведет к взысканию Банком России штрафа с лица, осуществившего перевод, в размере произведенных платежей». – говорится в новости.

Иными словами, те тысячи украинцев, которые сегодня работают в России, столкнутся с дополнительными ненужными бюрократическими формальностями и трудностями при переводе средств родным и близким в Украину. Более подробно раскритиковал введенную НБУ меру экс-руководитель Нацбанка Сергей Арбузов:

«Ограничение конкуренции на российском рынке платежных услуг в пользу иностранных платежных систем, де-факто введенный НБУ, вызвал бурю негодования в Москве. Получается, что средства зарабатываются в России, платежи инициируются там же, но российские операторы от этих операций устранены.

Непонятно о чем думали в Нацбанке и Совете национальной безопасности и обороны Украины, перекрывая миллиардный поток денег, вполне официально заработанных украинцами в РФ. Явно не об удобстве сограждан, вынужденных работать за пределами Родины в условиях развала собственной экономики. И точно не об их безопасности».

Последствия для нас будут вполне типичны: рост теневого оборота денег, криминализация процесса перечисления за счет привлечения третьих лиц, отсутствие мотивации возвращения денег в Украину, ну и так далее, вплоть до дефицита инвалюты на валютном рынке. И ладно бы в СНБО не думали, их возглавляет Александр «Пустая шарообразная голова» Турчинов, но в Совете НБУ должны были учесть все эти риски! Для этого их туда и назначали. Увы, в Совете НБУ меры сочли адекватными. А расхлебывать как всегда – народу.