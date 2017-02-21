Женя, мы помним

21.02.2017

Вот уже два года нет с нами Евгения Тельнова, «Усача», как называли его сослуживцы. 15 февраля в районе Широкино, что под Мариуполем, оборвалась жизнь настоящего человека. Погиб он, спасая побратимов, своей жизнью подарив жизнь другим.





Он оставил о себе память и подвигами на фронте, и хорошими воспоминаниями здесь. Евгений Львович променял стабильный бизнес на сомнительный статус добровольца и фактически с первых дней войны на востоке служил в добровольческом батальоне «Донбасс», который позже вошел в состав Национальной гвардии. Про его подвиги на фронте мы уже не единожды писали. Его именем названа одна из главных улиц областного центра. Указом № 19 от 1 октября 2016-го награжден знаком «Народный Герой Украины» (посмертно). «За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Почтить память воина на Аллею славы пришли его родные, близкие, волонтеры и нацгвардейцы военной части №3011. К могиле воина, который прошел Артемовск, Попасную и Иловайск, возложили цветы, священник отслужил панихиду.

Соб. инф.