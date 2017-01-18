Зрада: снег против жителей

Автор: Берлин

18.01.2017

Две дамы стоят неподалеку от работников, грузящих собранный на обочины у перекрестка снег в самосвал и одна говорит другой – а вот если бы убрали бы вовремя, как только выпал, то не пришлось бы сейчас замерзший ковырять! – Да, отвечает вторая, – сволочи! Ничего не хотят делать!

Интересно, а сколько надо техники и топлива, чтобы уборка снега в нашем городе осуществилась за один день? Посчитаем?

Снега выпало 10 см – примерно, согласно сайту Ventusky. Предположим, что чистить надо дорогу в среднем шириной 10 м. С одного метра дороги имеем 10х1х0,10 – 1 куб м снега. При плотности 125 кг/куб м (это срденее значение для свежевыпавшего снега), получаем 125 тонн снега с одного километра улицы. Попробуем найти данные, какова длина всех улиц Кировограда. Гугл говорит, что площадь города – 103 кв км. По гугловской карте в квадрате 600*800 м я насчитал 5 вертикальных и 6 горизонтальных улиц, то есть общая длина улиц на 0,48 кв км – 5*0,6+6*0,8 = 3+4,8=7,8. На 1 кв км – 16,25 км улиц, во всем населенном пункте – 103х16,25 = 1673,75 км.

Итого получаем 1673,75х125=209218,75 тонн снега. Округляем, имеем 200 тысяч тонн. Если везти надо в среднем на 10 км и грузоподъемность одного самосвала 5 т, то при скорости 40 км/ч один водитель справится со всем снегом за… надо подумать. Одна ходка займет полчаса – туда и назад 20 км, простой под погрузкой не считаем. За час вывозим 10 т, за сутки – 240 тонн снега.

Понадобится для всей массы снега – 833 самосвала. Это не считая погрузчиков, грейдеров, тракторов… И всем – топливо, зарплата работающим, гаражи, техобслуживание, запчасти…

Кстати о топливе – за сутки пробег одного грузовика 40*24=960 км, при 20 л на 100 км будет 192 л, это почти 4000 грн.

… А на все самосвалы… Три миллиона – на одни сутки. И город чист как…

(и даже если чистить не 10 а 5 метров, а улиц у нас втрое меньше – все равно надо более 100 самосвалов…)