Українські військові активно використовують безпілотники для ефективних дій проти російських військ. Сучасні високотехнологічні дрони вкрай необхідні для посилення обороноздатності країни.

Саме тому авіакомпанія Cosmolot Airlines запустила спеціальний проект із постачання вітчизняних дронів Punisher українській армії. Мета цієї ініціативи – фінансування виробництва та забезпечення збройних сил сучасними безпілотними літальними апаратами.

Cosmolot є досить помітним гравцем на ринку азартних розваг. Для тих, хто раніше вирішив завантажити 1 win і залишився задоволеним, повідомимо, що цей оператор також має власний мобільний застосунок, який і робить його настільки популярним. І можна не сумніватися в тому, що після допомоги ЗСУ популярність ця тільки зросте.

Cosmolot Airlines інвестує кошти у виробництво дронів Punisher

Дискусія з приводу користі чи шкоди азартних ігор активно тривають. Безумовно, той факт, що азартні ігри викликають лудоманію, не йде на користь їхньому іміджу. Але одночасно з цим великі компанії на ринку не тільки забезпечують робочі місця та справно платять податки, а й допомагають українським військовим.

Компанія Cosmolot Airlines виділяє частину свого прибутку не на донати і збори, а безпосередньо на виробництво конкретних зразків безпілотників Punisher. Ці дрони потім передаються українській армії в рамках благодійного проекту авіаперевізника.

Punisher – це ударний дрон-камікадзе з кумулятивною бойовою частиною. Він здатний ефективно вражати бронетехніку противника. Важливою особливістю є стійкість Punisher до засобів радіоелектронної боротьби.

За словами інженера-розробника цих дронів Петра Розенбаума, “завдяки проєкту Cosmolot Airlines, екіпажі дронів, які втратили роботу, знову активно трудяться на благо перемоги”. Таким чином, ініціатива приносить користь і в економічному плані.

Ефективність застосування дронів Punisher підтверджено на практиці

Отримані в рамках проекту Cosmolot Airlines безпілотники Punisher успішно застосовуються українськими військовими на фронті. Вони завдають точкових ударів по важливих об’єктах противника.

Так, за допомогою цих дронів було знищено російський автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби Борисоглібськ-2. Його вартість оцінюють приблизно в $200 млн. Це наочно демонструє високу ефективність застосування безпілотників Punisher.

Завдяки їхнім технічним характеристикам і стійкості до РЕБ противника, дрони Punisher стали важливою підмогою для ЗСУ. Вони допомагають наносити точкові високоточні удари по цінних цілях, мінімізуючи втрати.

За час проекту українська армія поповнилася 50 дронами

Нещодавно в рамках ініціативи Cosmolot Airlines українським військовим було передано чергову партію безпілотників Punisher.

За весь час реалізації проекту авіакомпанія поставила армії вже 50 таких дронів. Це серйозно посилило бойові можливості ЗСУ.

Cosmolot Airlines не збирається зупинятися на досягнутому. Компанія готова продовжувати фінансувати виробництво і поставляти більшу кількість сучасних вітчизняних дронів для української армії. Це вкрай важливо для подальшого технічного посилення обороноздатності країни.

Висновки

Ініціатива авіакомпанії Cosmolot Airlines з постачання безпілотників Punisher – це важливий внесок у зміцнення можливостей українських військових. Сучасні дрони вже не раз довели свою високу ефективність.

Тому вкрай важливо продовжувати подібні проекти для подальшого технічного оснащення української армії. І це, на щастя, вже відбувається. Від цього безпосередньо залежить успіх у відбитті російської агресії та якнайшвидше досягнення перемоги.