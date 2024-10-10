Український ветеранський фонд оголосив про старт 11-го конкурсу з

підтримки ветеранського бізнесу “Варто 11.0”.

*Ветерани зможуть отримати до 1,5 мільйона гривень на власний бізнес *

/Український ветеранський фонд розпочав прийом заявок на конкурс “Варто

11.0”, за умовами якого ветерани, члени їхніх сімей та рідні загиблих

захисників і захисниць України зможуть отримати від 500 тисяч до 1,5

мільйона гривень на започаткування та розвиток власної справи./

Український ветеранський фонд оголосив про старт 11-го конкурсу з

підтримки ветеранського бізнесу “Варто 11.0”.

Взяти участь у конкурсі можуть:

*

ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени

сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які

зареєстровані як фізичні особи-підприємці;

*

дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані як фізичні

особи-підприємці, у разі, якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію

ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення збереження та

відновлення їх фізичного та психічного здоров’я;

*

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за рік до отримання

фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей

загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих

(померлих) Захисників і Захисниць України.

Пріоритет надаватиметься проєктам ветеранського підприємництва, які в

межах своєї реалізації створюють додаткові робочі місця.

Як наголошують у фонді, фінансування ветеранського підприємництва — це

інвестиція не лише в бізнес, а й у розвиток української економіки.

Переможці попередніх конкурсів ВАРТО уже створили 731 робоче місце у

своїх громадах та сплачують податки у місцеві бюджети. Мета конкурсу —

підтримати ветеранів, які прагнуть розвивати власну справу та

працевлаштовувати тих, хто потребує роботи, зокрема й інших ветеранів.

Заявки прийматимуть з 8 до 18 жовтня (18:00 за київським часом).

Переможці конкурсу стануть відомі 29 листопада.

Детально про умови конкурсу — на сайті Українського ветеранського фонду:

https://veteranfund.com.ua/con tests/varto-11-0/

<https://veteranfund.us14.list -manage.com/track/click?u=c23b 8efd8e9fefea02909498a&id=287a1 38970&e=9cd21a3a00>

Нагадаємо, що за два роки Український ветеранський фонд підтримав 857

бізнесів ветеранів і їхніх рідних. А переможці конкурсних програм ВАРТО

на втілення своїх проєктів отримали понад 432 мільйони гривень.

/Запитання та уточнення щодо поданих документів можна надсилати на пошту

uvfprojects@veteranfund.mva.go v.ua, обов’язково вказавши в темі листа

“Конкурс Проєктів “Варто 11.0” та номер заявки.