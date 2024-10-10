Український ветеранський фонд оголосив про старт 11-го конкурсу з
підтримки ветеранського бізнесу “Варто 11.0”.
*Ветерани зможуть отримати до 1,5 мільйона гривень на власний бізнес *
/Український ветеранський фонд розпочав прийом заявок на конкурс “Варто
11.0”, за умовами якого ветерани, члени їхніх сімей та рідні загиблих
захисників і захисниць України зможуть отримати від 500 тисяч до 1,5
мільйона гривень на започаткування та розвиток власної справи./
Український ветеранський фонд оголосив про старт 11-го конкурсу з
підтримки ветеранського бізнесу “Варто 11.0”.
Взяти участь у конкурсі можуть:
*
ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени
сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які
зареєстровані як фізичні особи-підприємці;
*
дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані як фізичні
особи-підприємці, у разі, якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію
ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення збереження та
відновлення їх фізичного та психічного здоров’я;
*
юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за рік до отримання
фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей
загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих
(померлих) Захисників і Захисниць України.
Пріоритет надаватиметься проєктам ветеранського підприємництва, які в
межах своєї реалізації створюють додаткові робочі місця.
Як наголошують у фонді, фінансування ветеранського підприємництва — це
інвестиція не лише в бізнес, а й у розвиток української економіки.
Переможці попередніх конкурсів ВАРТО уже створили 731 робоче місце у
своїх громадах та сплачують податки у місцеві бюджети. Мета конкурсу —
підтримати ветеранів, які прагнуть розвивати власну справу та
працевлаштовувати тих, хто потребує роботи, зокрема й інших ветеранів.
Заявки прийматимуть з 8 до 18 жовтня (18:00 за київським часом).
Переможці конкурсу стануть відомі 29 листопада.
Детально про умови конкурсу — на сайті Українського ветеранського фонду:
https://veteranfund.com.ua/con
<https://veteranfund.us14.list
Нагадаємо, що за два роки Український ветеранський фонд підтримав 857
бізнесів ветеранів і їхніх рідних. А переможці конкурсних програм ВАРТО
на втілення своїх проєктів отримали понад 432 мільйони гривень.
/Запитання та уточнення щодо поданих документів можна надсилати на пошту
uvfprojects@veteranfund.mva.go
“Конкурс Проєктів “Варто 11.0” та номер заявки.
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