20 жовтня у місті Знам’янка пройде “Залізний RUN”.

«Залізний RUN» – це щорічний напівмарафон, який має благодійну мету і, цього разу, висвітлюватиме тему безбар’єрності. Цей захід – це передусім можливість долучитися до благодійної справи, зібрати разом любителів спорту з усіх куточків країни та згуртувати людей абсолютно будь-якого віку навколо спортивного свята.У такий спосіб ми формуємо спільні традиції в нашій громаді та заохочуємо жителів міста об’єднуватися заради спільної мети.

Сьогодні в Україні гостро відчувається потреба у реабілітації та соціальній інтеграції людей з ампутаціями. Наш півмарафон – це крок до вирішення цієї проблеми. Ми хочемо показати, що кожен з нас може досягти всього, чого забажає, незважаючи на обставини.

500 000 грн, які збиратимемо під час півмарафону, підуть на запуск реабілітаційного центру “4.5.0. Прикарпаття”. Їх головна мета — допомога людям з інвалідністю та підвищення якості життя.

Які будуть дистанції?

“Напівмарафон” — це дистанція, яка складає половину від марафонської дистанції, 21 097 метрів;

“Залізна дистанція” — має протяжність 10 кілометрів;

“4.5.0” — складає дистанція довжиною 5 кілометрів;

“Командний забіг” — якщо ви хочете спробувати себе на витривалість і розділити емоції з близькими, то можна обрати оптимальну протяжність треку — 5, 10 чи 21 кілометр;

“Забіг волі”. Хочете спробувати свої сили на треку, але ще не знаєте на що спроможні? Тоді ця дистанція саме для вас!;

“Індивідуальний або командний забіг online”.

Дитячий забіг — ця дистанція для найменших марафонців, які хочуть долучитися до важливої справи. Вона розміщена на самому стадіоні.

Також плануємо залучити до півмарафону людей, що займаються скандинавською ходьбою.

Що отримають учасники забігу?

Крім стартового пакету та фінішної медалі, найкращою нагородою для кожного учасника стане відчуття досягнення та приналежності до нашої спільноти. Це незабутній досвід, який залишиться з вами надовго.

Важлива інформація про забіг

Дата: 20 жовтня

Відкриття майданчику: 08:30

Початок забігу: 10:00-10:30

Час на подолання дистанції: 4 години

Де: м. Знам’янка

Запрошуємо Вас відвідати “Залізний RUN” .