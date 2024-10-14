Бути побаченим

Чого прагне будь-який художник? Бути почутим (побаченим), визнаним, корисним!

І таку можливість надають майстрам різця і пензля наші художні музеї та бібліотеки. 10 жовтня, напередодні Дня художника, в обласному Музеї мистецтв було відкрито виставку, присвячену цій події.

На ній в повну силу ви можете почути голоси різних художників. Голоси різної тональності. Різного тематичного наповнення. Ліричні й драматичні. Іронічні й пасторальні.

Основу експозиції, як завжди, склали роботи членів Національної Спілки художників України. Проте ви знайдете тут і твори самодіяльних художників. Так, наприклад, вперше на цій виставці експонує свою графіку Олександр Ручін. І, варто зазначити, це доволі вправні, зрілі роботи.

Традиційно високий рівень майстерності продемонстрували художні твори Анатолія Янєва, Валерія Давидова, Андрія Хвороста, Лариси Кулініч, Вадима Медяника, Емілії Руденко, Анатолія Кімнатного, Ігоря Смичека. До речі, для нього та для фотохудожника Олександра Шулешка стали сюрпризом їхні портрети, вперше представлені на виставці художником Олександром Демиденком.

Також заслуговують на увагу глядача оригінальні роботи Ольги Краснопольської, Анни Татарової, Іванни Соломеннікової, Ірини Кухаренко, Оксани Самійленко, Юлії Малежик, Єгора Гноєвого та Дмитра Тотока. Окрасою експозиції стали і витончені скульптури Григорія Савченка.

Не вперше представлені на суд глядача твори подружжя художників – представників харківської школи образотворчого мистецтва – Олександра Брітцева та Неллі Кірман.

Отже, як показала виставка, голос художника, громадянина і патріота, в сучасних реаліях є вкрай важливим. І він знаходить відгук в серцях тих, кого єднає мистецтво в цей складний час.