«Олександрія» продовжує дивувати

В українській Прем’єр-лізі зіграно вже 13 турів, а команда Руслана Ротаня, як і раніше, на чолі турнірної таблиці без жодної поразки, поступаючись київському «Динамо» лише за гіршою різницею забитих і пропущених м’ячів. При цьому олександрійці здолали майже всіх головних конкурентів у боротьбі за нагороди, окрім тих же киян. І хто б міг уявити перед стартом елітного дивізіону, що на цю паузу, пов’язану з вирішальними матчами збірної України, представники Кіровоградщини підуть з перевагою над «Шахтарем» у 6 очок?

Налаштування Руслана Ротаня, який повністю відмовився від минулого романтизму з триманням м’яча та розвитком молоді, перетворившись на прагматика зі ставкою на досвід, і сконцентрованого виключно на здобутті результату, добре працюють.

Руслану Петровичу вдалося розкрити великий потенціал Калюжного, який є беззаперечним збірником України, а ще Беззери, який став головною дієвою особою в нападі своєї команди. Хоча лідери в «Олександрії» є в кожній лінії. У воротах це Георгій Єрмаков, який, схоже, остаточно виграв конкуренцію в досвідченого Микити Шевченка. У центрі захисту непоступливий Шабанов, який реанімував свою кар’єру після того, як виявився непотрібним «Поліссю». Так, як і правий захисник Микита Кравченко, котрий зараз дуже б згодився київському «Динамо», де його виховали. Адже саме Кравченко є найкращим асистентом УПЛ, а в киян на цій позиції величезні проблеми. І навіть без Кирила Ковальця, який в двох минулих матчах виходив на заміну, олександрійці знаходять свої гольові моменти.

Тут на допомогу прийшли ще два досвідчених новачки – Мішньов і Козак. От би ще Олександр Філіпов повернув свою стартову результативність! Але сила цієї «Олександрії» у тому, що тут кожен здатний проявити себе в необхідний момент. Так було з автором єдиного переможного голу Євгеном Смирним, який після слалому та пасу Беззери відзначився після свого виходу на заміну в матчі з «Поліссям».

А центрбек Кампуш, якого за помилки критикували в минулому сезоні, не тільки перестав помилятися (порушення на Краснопірі визнали фейковим), але й вже відзначився чотирма забитими м’ячами. Причому три з них (один зі штрафного та два з пенальті) португалець забив «Карпатам» у поєдинку останнього туру.

Таким чином Кампуш став першим за 26 років після «гірника» Сергія Попова центральним захисником в елітному дивізіоні, який відзначився хет-триком. А «Олександрія» цього разу виграла не мінімально, як в декількох останніх матчах, а дуже впевнено не лише за результатом, але й за грою. Єдине, що зараз повинно турбувати прихильників головної сенсації цього сезону в УПЛ, – це якось, вибачте, по-дебільному складений календар поєдинків. П’ять своїх останніх ігор ФК «Олександрія» зіграв удома. І, відповідно, вже наступного року, коли все буде вирішуватися в боротьбі за медалі, наші земляки проведуть п’ять поспіль поєдинків на виїзді. Ну й не забувайте, що в грудні відразу два поспіль протиборства з київським «Динамо». За таких обставин я б не поспішав робити занадто оптимістичні прогнози. Хоча те, що це найкращий чемпіонат за результатом у історії клубу, – факт беззаперечний.