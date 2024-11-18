Каже, печатку селищної ради подарували

Купу дивовижних речей вилучили правоохоронці у помешканні Олександра У., підозрюваного у перешкоджанні мобілізації. Наприклад, кліше кількох печаток – з факсиміле підпису президента, з написами «Адміністрація Президента України» та «Новгородківська селищна рада Новгородківського району Кіровоградської області». Олександр У. нічого незаконного в зберіганні цих предметів не бачить. Він хоче допомагати лікарні та спілкуватися з хворими на релігійні теми, а тим часом заходився судитися з державою через зганьблену честь.

«УЦ» уже розповідала про це кримінальне провадження. Нагадаємо, у поле зору СБУ Олександр У. потрапив у червні нинішнього року, його запідо­зрили у виготовленні псевдодокументів, які давали можливість військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації. У середині серпня У. затримали. Ось як у судовій ухвалі про застосування запобіжного заходу описано злочинний план, до якого начебто вдався У. Повідомляється, що він виготовляв фальшиві посвідчення, де значиться приватне підприємство «ТД Бастіон», до якого не мав ніякого стосунку. Також надрукував фальшивку, яку назвав «витягом з розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181-р/49», де зазначив, що «всі працівники ПП “ТД Бастіон” мають повноваження спеціальних військових підрозділів, що входять до Служби безпеки України, та бронювання від призову в Збройні сили України під час мобілізації строком на весь термін військового стану в Україні». Бажаючим уникнути мобілізації У. начебто продавав комплекти з псевдопосвідок працівників ПП «ТД Бастіон» та підробленого урядового розпорядження й інструктував, як поводитися при зустрічі з військовими патрулями. У квітні нинішнього року йому трапився кропивничанин, якому закортіло мати такий комплект, але в якого не виявилося п’яти тисяч доларів, щоб його придбати. Домовилися про розстрочку: тисяча – одразу, решта – частинами, по сто доларів щомісяця. На початку серпня власник фальшивого посвідчення навіть перевірив його в дії – пред’явив патрульним, і ті сприйняли за чисту монету. Далі трапився новий клієнт, який розповів про пропозицію У. працівникам СБУ. Ті затримали підозрюваного увечері на СТО в Кропивницькому. Це сталося одразу після того, як він узяв пакунок з чотирма тисячами доларів. Точніше, з папірцями, схожими на долари, – справжніх в СБУ не знайшлося. Обшукавши Skoda Kodiaq, яка належить У., оперативники СБУ виявили «посвідчення» на ім’я такого-то громадянина про те, що він є працівником ПП «ТД Бастіон», а також ламіновані аркуші з написом «ПЕРЕПУСТКА. КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА».

Нагрянувши до підозрюваного додому, правоохоронці знайшли купу дивовижних паперів і речей: посвідчення радника президентської адміністрації, кліше гербової печатки з написом «Адміністрація Президента», кліше печатки із зображенням підпису, схожого на президентський, кліше гербової печатки з написом «Новгородківська селищна рада Новгородківського району Кіровоградської області, 04367111», тексти урядових розпоряджень, довіреність про уповноваження на «вирішення питань, що стосуються призову на військову службу».

16 серпня слідчий суддя Ленінського районного суду Кропивницького постановив тримати Олександра У. під вартою два місяці, але дозволив вийти на волю, якщо внесе 999 тисяч гривень застави. 3 вересня Кропивницький апеляційний суд скасував ухвалу районного і визначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Йдеться про такі обов’язки: носити так званий електронний браслет, без дозволу слідчого не відлучатися з населеного пункту, утримуватися від спілкування з певними людьми, впускати поліцейських в своє помешкання. Апеляційний суд постановив негайно звільнити У. з-під варти.

Слідство триває. Олександр У. незадоволений тим, як воно ведеться. Наприклад, його захисник минулого місяця просив у Ленінського райсуду про відвід слідчого, який не дозволив У. привезти гуманітарну допомогу в Кропивницьку районну лікарню та поспілкуватися з хворими на релігійну тематику. Цю заяву суд відхилив як необгрунтовану.

Також У. незгоден з арештом деяких речей, виявлених у нього у помешканні. З однієї із судових ухвал випливає, що він нічого неправомірного не вбачає у зберіганні вдома президентського факсиміле, кліше печаток з написами «Адміністрація Президента України» та «Новгородківська селищна рада Новгородківського району Кіровоградської області». Ось як пояснив це У. Мовляв, свого часу був представником кандидата у президенти, кліше печатки з написом «Адміністрація Президента України» отримав від людей з президентського офісу, щоб продовжити дію свого посвідчення радника. Стосовно печатки Новгородківської селищної ради сказав, що «здійснив обладнання світла на території цього населеного пункту і тому посадова особа сільської ради подарувала йому печатку, щоб він використовував її для спрощення бюрократичної системи».

Підозру в допомозі ухилянтам У. називає небгрунтованою. Мовляв, на СТО його заманили, щоб подивився на паперовий згорток. Тільки взяв той пакунок, як нагодилися працівники СБУ. Стосовно виявлених у нього посвідчень, в яких значиться ПП «ТД Бастіон», У. сказав, що допомагав директору цієї фірми керувати нею, оскільки той захворів. Захисник У. стверджує, що його клієнт не перешкоджав ЗСУ, а працівники ТЦК мали б знати, як діяти під час перевірки документів.

Тим часом на порталі «Судова влада України» появилася інформація про те, що У. позивається до Державної казначейської служби, Ленінського районного суду, Кіровоградської обласної прокуратури, Управління СБУ в Кіровоградській області. З формулювання «відшкодування моральної шкоди» випливає, що У. хоче компенсацію за моральні страждання. Справу розглядатиме Кіровський районний суд.

Віктор Іваненко, «УЦ».