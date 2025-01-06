Тандем кави з мелодією

Кава та музика: що може бути краще зимовими вечорами?

Обласна філармонія запрошує всіх кавоманів та меломанів на «Кавову кантату», яка відбудеться 24 січня о 18:00 у фойє філармонії.

“Кавова кантата” — це витончена музична мініатюра Йоганна Себастьяна Баха, яка поєднує гумор, блискучу музичну майстерність і глибокий зв’язок з одним із найулюбленіших напоїв людства — кавою. Створена у 1730-х роках, ця кантата, офіційно відома як “Schweigt stille, plaudert nicht” (Мовчіть, не галасуйте). Вона стала однією з перших творів, що так дотепно й майстерно обігрують повсякденні теми у високому мистецтві.

У виконанні камерного оркестру «Концертіно» Кіровоградської обласної філармонії, художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Наталія Хілобокова за участі солістів Національної філармонії України заслуженої артистки України Єлизавети Ліпітюк, лауреата міжнародних конкурсів Сергія Бортника та лауреата міжнародних конкурсів Романа Смоляра ви зможете почути вишукані класичні твори.