«Казали, що в наших спальниках навіть жарко»

Коли про його справу телевізійники знімають сюжет, він залазить у спальний мішок і безпосередньо в ньому розповідає про переваги саме цього виробу. Є про що говорити, адже цей спальник унікальний, і більше 450-ти таких теплих мішків для сну та оперативного зігрівання тіла в екстремальних ситуаціях вже відправлені на передову.

Як збирає донати та конвертує їх на тепло для воїнів керівник громадської організації «Волонтерський інформаційний фронт» Дмитро Семенюк – у нашій з ним тривалій, цікавій, емоційній розмові.

Після того, як Дмитра не взяли в тероборону (не служив строкову, був обмежено придатним), не залишився осторонь, допомагав військовим за їхніми потребами. Хлопці просили павербанки, ліхтарики, одноразові душі тощо. Була створена ГО «Волонтерський інформаційний фронт» з метою допомоги волонтерським хабам, які не встигають з заявками. Коли настала холодна зима 22-23-го, Дмитру зателефонував військовий з фронту.

– Боєць сказав, що мають літні спальники, але дуже потребують зимових. Попросив хоча б один на п’ятьох, тому що вже є трьохсоті з обмороженнями. Це мене дуже вразило. Саме тоді виникла ідея зібрати мільйон гривень на спальники, і 30 грудня 2022 року стартувала наша акція.

Коли хлопцям допомагаєш від чистого серця, виконуєш цю соціальну місію, це вже добре. Але, щоб був додатковий двигун, треба ставити конкретні цілі. Нашою метою стало зібрати мільйон на спальники, щоб зігріти п’ятсот захисників. Моя власна вигода від цього – я отримаю п’ятсот друзів. Розумію, що це звучить пафосно, але я реально цим живу.

Перші спальники, які терміново треба було відправити на фронт, були з секонду. Семенюк знається на туристичному знарядді, нерідко бував у горах, доводилося спати на снігу, тому знайшов кілька хоча вживаних, але добротних спальних мішків, майстрині Тетяни Сили пошили для них чохли, і це поїхало на передову.

Секонд має властивість закінчуватися, постало питання з виготовленням спальників, тим паче попит на них зростав. Були спроби співпраці з кількома підприємствами Кропивницького. Організація звернулася до них із закликом, що буде співпрацювати з тими, хто надасть найкращу якість за найнижчою ціною. Декілька партій було виготовлено на різних підприємствах, але зупинилися на «Асгард», який очолює Марія Величко.

– Ми разом з Марією обирали тканину, яка найбільш підходить для спальника, наповнювач, фурнітуру. Ми радилися з військовими, питали, що б вони хотіли модернізувати в мішку. Зійшлися на тому, що він має бути теплим, легким, невеликим у складеному вигляді. Для нас було важливо, щоб був недорогим, бо під вогнем однаково горить мішок за дві тисячі і за десять.

Ми розуміли, що це розхідний матеріал, і це розуміла Марія. Спальник від «Асгард» коштує 2300 гривень. Дівчата вшили у капюшон подушечку, щоб було зручно спати. А ще сконструювали компресійний чохол, який стискає спальник до мінімальних розмірів, його зручно носити в рюкзаках. Вага такого мішка менше двох кілограмів. Такі спальники витримують температуру мінус 20. Тестову модель відправляли на фронт, хлопці проводили випробування, висловлювали зауваження чи побажання. Казали, що в наших спальниках навіть жарко.

Усе це шиється на кошти людей, які донатять. Дмитро отримує замовлення від військових, оголошує черговий збір на певну кількість спальників, перевіряє готову продукцію на відповідність замовленню і або передає волонтерам, які це замовили, або безпосередньо бійцям на фронт. Потім звітує перед людьми в Телеграм-каналі.

Але є ще важливий момент – перевірити замовника. Каже, що трапляються шахраї, як це не прикро. Було таке, що телефонували, просили певну кількість спальних мішків, переконували, що вони в окопах, готуються до наступу в Пєсках, коли там вже не було бойових дій.

– Найперше допомагаємо тим, в кого спальники згоріли. Важливим є питання доброчесності, коли хлопці кажуть, що їх п’ятеро, але навіть три спальники їх врятують, і ті два нехай підуть бійцям, в яких теж згоріло. Є підрозділи, в яких взагалі не видають спальні мішки, не передбачено. Є такі, що взимку мають лише літні або осінні.

Збори помітно впали, це констатують багато волонтерів. Я можу пояснити, чому. Люди втомилися від війни і з більшою охотою донатять на зброю, техніку, безпілотники, РЕБи – усе, що допомагає знищувати ворога. Проте хочеться, щоб підтримували кожного бійця.

«Волонтерський інформаційний фронт» зібрав 900 тисяч гривень, які були конвертовані у тепло для військових. До заявленого мільйона не вистачає 100 тисяч. Збір триває, можна долучитися: номер картки монобанки: 5375 4112 0386 4058. PayPal: vif.help.ukraine@gmail.com. Контакти волонтера: 099-670-83-38; 097-291-22-25. Хоча на цьому мільйоні збір не завершиться, як і потреба в якісних, зручних, легких, теплих спальних мішках.

– Ця діяльність забирає багато часу, адже ще треба займатися власною справою, щоб заробляти гроші. Проте час ніщо, якщо ти його витратив і це комусь врятувало життя чи здоров’я.