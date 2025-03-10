Він більше робить, ніж говорить

Днями у літературній вітальні обласного Музею мистецтв відбулася зустріч з волонтером, меценатом і громадським діячем Геннадієм Шевченком. Не випадково саме тут. Адже Геннадій Володимирович за останній час зробив багато добрих справ для закладів культури області та міста. А ще більше – для військових підрозділів, які боронять незалежність нашої країни.

Не оминає він увагою і цивільних громадян, які потребують допомоги. Так, наприклад, за його участі від БО «БФ “ДоброВільно”» та ГО «Народжені Служити Людям» нещодавно було передано візок та іншу гуманітарну допомогу для переселенки з міста Соледар Владислави, батько якої пропав безвісти. Відтепер Геннадій Шевченко опікується долею цієї дитини. А ще кілька тижнів тому Геннадій і Володимир Шевченки отримали чергову почесну відзнаку від легендарної 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади – медалі «Волонтеру – людині з великим серцем».

Практично щодня невтомний волонтер передає або відвозить сам то гуму, то мастило, то запчастини, то інші деталі у військові частини. Йому можуть зателефонувати серед ночі чи у вихідний – ніколи не відмовляє і, коли треба, сам приїздить, встановлює і монтує. Причому все це відмінусовується від власного автопідприємства.

Пам’ятаєте, нещодавно в обласному Музеї мистецтв презентували виставку відомого українського фотографа Олександра Чекменьова «Обличчя війни»? Так от, завдяки Геннадію Шевченку, вона залишається тут назавжди! Він придбав її на аукціоні за власні кошти і подарував музею. Тепер ці світлини зможуть побачити не лише мешканці Кропивницького, а й відвідувачі з інших регіонів, адже виставку планують презентувати у громадах області та по всій Україні. І це дуже важливо. Адже це не просто дванадцять портретів військових і цивільних, які пережили окупацію. Це дванадцять історій реальної війни, які свідчать про злочини російських загарбників.

«Ми знайомі з ним по волонтерській діяльності ще з початку повномасштабного вторгнення. Він разом із батьком активно допомагав у відновленні деокупованих територій Херсонщини. Постійно надає допомогу нашим захисникам, пораненим у лікарнях, а до всього ще й підтримує культуру. Такі зустрічі з добродійниками дуже потрібні, бо це приклад, який надихає інших. Добро треба популяризувати», – зазначила під час устрічі заступниця начальника ОВА Катерина Колтунова.

Багато добрих і вдячних слів на адресу волонтера звучало від представників міських закладів культури. Наприкінці минулого місяця Геннадій Шевченко допоміг із транспортуванням у музейні заклади та Державний архів Кіровоградської області важливої гуманітарної допомоги від українсько-німецької благодійної організації, її передав мистецький благодійний фонд «Центр допомоги мистецтву України». Понад два десятки закладів культури міста та області поповнилися новими музейними експонатами.

Такі зустрічі є надзвичайно важливими, адже вони не лише дозволяють висловити вдячність волонтерам і меценатам, які постійно допомагають військовим, підтримують культуру та тих, хто цього потребує, а й надихають інших долучатися до благодійності, до добрих справ. Це, в свою чергу, формує мережу активних свідомих громадян.