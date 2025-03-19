Поліцейські нагадують, як задекларувати зброю та боєприпаси

Про знайдену або наявну зброю і боєприпаси необхідно негайно повідомити на лінію «102». Упродовж 24 годин прибути у найближчий підрозділ поліції та визначитись: задекларувати їх чи добровільно здати.

Для проведення процедури декларування необхідні такі документи:

письмова заява;

паспорт-книжечка або ID-картка;

фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см;

витяг про місце проживання/реєстрацію;

ідентифікаційний номер.

Правоохоронці проводять візуальний огляд вогнепальної зброї, перевіряють отримані відомості, обліковують зброю, видають особі повідомлення про декларування, роз’яснюють правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та про відповідальність за їх порушення. Після процедури декларування поліцейські повертають зброю декларанту, у якого вона перебуває у володінні та користуванні на період дії воєнного стану.

На території Кіровоградської області громадяни вже звернулися до поліції з метою декларування 135 одиниць зброї та 1415 боєприпасів.

Адреси та контакти підрозділів поліції області, де проводиться декларування:

Кропивницьке районне управління поліції

м. Кропивницький, вул. Театральна, 6-А, каб. 3 (пн-пт з 9 до 18 год.), телефон: 0 (66) 482 38 99, 0 (50) 808 61 41

Відділення поліції № 1 (м. Долинська)

м. Долинська, вул. Нова, 42 (пн-пт з 9 до 18 год.), телефон: 0 (96) 024 34 88

Відділення поліції № 2 (м. Кропивницький)

м. Кропивницький, вул. Кільцева, 34-Б, каб. 6 (пн-пт з 9 до 18 год.), телефон: 0 (66) 149 60 71

Олександрійський районний відділ поліції

м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 49 (пн-пт з 9 до 18 год.), телефон: 0 (98) 772 45 02, 0 (50) 150 14 17

Відділення поліції № 1 (м. Світловодськ)

м. Світловодськ, вул. Віталія Куцевича, 8 (пн-пт з 9 до 18 год.), телефон: 0 (98) 937 25 77

Новоукраїнський районний відділ поліції

м. Новоукраїнка, вул. Степана Бандери, 4 (пн-пт з 9 до 18 год.), телефон: 0 (99) 273 55 98

Відділення поліції № 1 (м. Мала виска)

м. Мала Виска, вул. Центральна, 81 (пн-пт з 9 до 18 год.), телефон: 0 (99) 081 69 74

Голованівський районний відділ поліції

с-ще Голованівськ, вул. Соборна, 28 (пн-пт з 9 до 18 год.), телефон: 0 (98) 576 83 62

Відділення поліції № 1 (м. Гайворон)

м. Гайворон вул. Гетьманська, 8 (пн-пт з 9 до 18 год.), телефон: 0 (97) 929 09 81