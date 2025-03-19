Стартувала перша всеукраїнська щомісячна премія для вчителів — як взяти участь?

Мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр запустила першу в Україні щомісячну премію для вчителів — Goncharenko Centre’s Teachers Award. Вчителі з усіх куточків країни – від столичних гімназій до невеликих сільських шкіл – отримають грошову винагороду, визнання та можливість долучитися до освітніх змін.

За словами організаторів, запуск премії став відповіддю на виклики, з якими щодня стикаються українські вчителі.

«Сьогодні вчителі – це агенти змін і справжні герої, адже працюють вони у надскладних умовах та без належної підтримки. Вони навчають, мотивують, надихають. Нашою премією ми хочемо не просто відзначити найкращих, а й розповісти їхні історії всій країні. Аби показати, що вчителі теж воїни. Адже саме від захисників та вчителів сьогодні залежить наше майбутнє», — кажуть у освітньо-культурній мережі.

Щомісяця обиратимуть одного переможця, який отримає звання «Вчитель місяця», диплом від Гончаренко центрів та грошову винагороду в розмірі 10 000 грн. Окрім цього, лауреат долучиться до ініціативної групи, яка працює над удосконаленням освітньої системи України.

Для того, аби взяти участь у конкурсі, потрібно заповнити форму за цим посиланням, додавши відео-візитівку. Перша хвиля прийому заявок буде тривати до 31 березня. Опісля команда проєкту оголосить фіналістів та голосування за переможця.

Деталі та умови участі у премії доступні за цим посиланням.

Goncharenko Centre’s Teachers Award запустили в межах всеукраїнської кампанії #ВчителіТежВоїни, що об’єднує вчителів та активістів у боротьбі за якісну освіту та належні умови праці. Команда ініціативи закликає освітян підтримати петицію про підвищення заробітних плат і долучитися до кампанії #ВчителіТежВоїни. Також для українських вчителів працює чат-бот, покликаний допомогти освітянам вирішувати професійні питання, знаходити корисні ресурси та отримувати психологічну підтримку.

Довідка

Гончаренко центр – найбільша недержавна освітня мережа України, що пропонує безоплатні навчальні курси по всій країні в офлайн та онлайн форматах. Проєкт функціонує з лютого 2021 року, за цей час об’єднавши понад півтора мільйона студентів різного віку. Головна місія мережі – зруйнувати стереотипи про безкоштовну освіту та зробити якісне навчання доступним для кожного.