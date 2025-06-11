У Києві відбудеться наймасштабніша подія для ветеранського бізнесу — стартувала реєстрація на ВетеранEXPO

Міністерство у справах ветеранів України оголосило про початок реєстрації на ВетеранEXPO — найбільший в Україні захід, присвячений ветеранському бізнесу.

Подія відбудеться 18–20 липня у Києві.

ВетеранEXPO — це простір, де економіка, культура, освіта та суспільний діалог зустрічаються з досвідом захисників і захисниць України. Тут ветеран і ветеранка — це не лише символ сили, а рівноправні учасники економіки: підприємці, новатори, лідери змін.

На учасників та відвідувачів очікує насичена програма:

Експо-майданчик ветеранського бізнесу : від кав’ярень до ІТ-рішень, від аграріїв до крафтових виробництв — усе створено ветеранами та ветеранками. Можна буде ознайомитися, придбати та підтримати.

Пітчинг стартапів : короткі презентації бізнес-ідей та шанс отримати інвестиції або гранти від українських компаній.

Дискусії, лекції та тренінги : участь міжнародних експертів, бізнес-шкіл, HR-фахівців і власників успішних франшиз.

Ярмарок франшиз : готові бізнес-моделі із пільговими умовами для ветеранів та ветеранок.

Зона роботодавців : компанії, які шукають ветеранів та ветеранок до своїх команд.

Культурна сцена : концерти, перформанси, виступи ветеранських гуртів.

Зона спорту та здоров’я : змагання, майстер-класи, активності для ветеранів та ветеранок, їхніх родин.

Участь у виставці на експо-майданчику — безкоштовна для ветеранських бізнесів. Реєстрація вже відкрита за посиланням: https://forms.gle/7q3uwBeMAKwJxi9E7

Реєстрація для інших учасників буде відкрита найближчим часом.

Ветеранський бізнес — це сила, яку визнає держава, підтримує суспільство та цінує ринок.

Захід реалізує Міністерство у справах ветеранів України спільно з Українським ветеранським фондом.

Відділ інформаційної політики

Міністерства у справах ветеранів України

https://mva.gov.ua/prescenter