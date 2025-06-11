У Києві відбудеться наймасштабніша подія для ветеранського бізнесу — стартувала реєстрація на ВетеранEXPO

Міністерство у справах ветеранів України оголосило про початок реєстрації на ВетеранEXPO — найбільший в Україні захід, присвячений ветеранському бізнесу.
Подія відбудеться 18–20 липня у Києві.
ВетеранEXPO — це простір, де економіка, культура, освіта та суспільний діалог зустрічаються з досвідом захисників і захисниць України. Тут ветеран і ветеранка — це не лише символ сили, а рівноправні учасники економіки: підприємці, новатори, лідери змін.
На учасників та відвідувачів очікує насичена програма:
- Експо-майданчик ветеранського бізнесу: від кав’ярень до ІТ-рішень, від аграріїв до крафтових виробництв — усе створено ветеранами та ветеранками. Можна буде ознайомитися, придбати та підтримати.
- Пітчинг стартапів: короткі презентації бізнес-ідей та шанс отримати інвестиції або гранти від українських компаній.
- Дискусії, лекції та тренінги: участь міжнародних експертів, бізнес-шкіл, HR-фахівців і власників успішних франшиз.
- Ярмарок франшиз: готові бізнес-моделі із пільговими умовами для ветеранів та ветеранок.
- Зона роботодавців: компанії, які шукають ветеранів та ветеранок до своїх команд.
- Культурна сцена: концерти, перформанси, виступи ветеранських гуртів.
- Зона спорту та здоров’я: змагання, майстер-класи, активності для ветеранів та ветеранок, їхніх родин.
Участь у виставці на експо-майданчику — безкоштовна для ветеранських бізнесів. Реєстрація вже відкрита за посиланням: https://forms.gle/7q3uwBeMAKwJxi9E7
Реєстрація для інших учасників буде відкрита найближчим часом.
Ветеранський бізнес — це сила, яку визнає держава, підтримує суспільство та цінує ринок.
Захід реалізує Міністерство у справах ветеранів України спільно з Українським ветеранським фондом.
Відділ інформаційної політики
Міністерства у справах ветеранів України
У Києві відбудеться наймасштабніша подія для ветеранського бізнесу — стартувала реєстрація...