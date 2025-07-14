«Мелодія життя»

Так назвали творчу зустріч з родиною Світлани та Дмитра Трубачових працівники обласного центру народної творчості. Ця зустріч стала стартом їхньому новому проєкту «Творчі родини Кіровоградщини».

У кожній громаді є родини, де любов до пісні, танцю, музики, театру, декоративно-ужиткового мистецтва передається з покоління в покоління. Усі, хто прийшов того спекотного дня 8 липня до затишної зали ОЦНТ, переконалися у цьому на прикладі сім’ї Трубачових з Вільшанки. Її минуле, сьогодення і майбутнє наскрізь пронизане творчістю і мистецтвом.

Тато Дмитро – музикант з дитинства. Його захоплення скрипкою передалося від діда Арсенія, який часто грав для онука, а ще брав на репетиції інструментального ансамблю. Потім Дмитро навчався в Уманському та Кіровоградському музичних училищах. У той час настанови батька – відомого на Вільшанщині музиканта Петра Трубачова та мами Ніни Павлівни були для нього дороговказом. Нині Дмитро – викладач Вільшанської дитячої школи мистецтв по класу гітари і скрипки. Вже понад 20 років керує народним аматорським ансамблем народної музики Центру українсько-болгарської культури.

2021 рік був у його житті особливо знаменним: за виконання мелодії «Жайворонок» Григораша Дініку та «Мелодії» Мирослава Скорика Дмитро зайняв перше місце на міжнародному фестивалі-конкурсі «Голден Тайм Талант». Земляки про нього кажуть, що це надзвичайно талановита особистість, високопорядна, відповідальна, добра людина, а ще турботливий батько і хороший друг.

Не менше пов’язана з творчістю і Світлана Трубачова. Вона директор вже згаданого Центру українсько-болгарської культури. Прекрасно співає, грає на бандурі, пише вір­ші, вишиває бісером. А ще пані Світлана – авторка багатьох культурно-мистецьких проєктів. Серед них молодіжні конкурсні програми, пісенні вернісажі, мистецькі акції та її улюблений дитячий фестиваль мистецтв «Зоряна веселка».

Вже майже 26 років пані Світлана працює у Вільшанці. Вона родом з Кропивницького, а сюди її привела життєва стежина після закінчення Олександрійського училища культури. За направленням вона потрапила до районного Будинку культури, де пройшла всі етапи становлення – від інструктора-методиста до директора Центру українсько-болгарської культури. За цей час вона зробила багато справ: закінчила Миколаївську філію КНУКіМ, знайшла друзів, а головне – того єдиного, хто став батьком її трьох синів.

Старший, Євгеній – випускник відділу хорового диригування Кропивницького музичного фахового коледжу, співає у Муніципальному камерному хорі та в храмі святого Володимира. Дмітрій – випускник Вільшанської дитячої школи мистецтв по класу скрипки та образотворчого мистецтва, закінчив дев’ятий клас Вільшанського ліцею. Назарій перейшов у третій клас, також навчається у дитячий школі мистецтв по класу образотворчого мистецтва, вокалу, а також по класу баяна.

Щоб відчути, як трепетно і проникливо лунала музика, вірші та пісні у виконанні цієї родини, треба було не пошкодувати час і прийти на цю зустріч. Це була насправді «Мелодія життя», поєднана мелодією люблячих сердець. Ми побачили і почули живу історію сім’ї, яка у цей драматичний час зігріває своєю творчістю та теплом своїх душ, дарує усім позитивні емоції та надію на гармонійне майбутнє.

На завершення зустрічі виконуюча обов’язки директора ОЦНТ Марина Машина наголосила, що родина Трубачових не лише «гордість Вільшанського краю», нею має пишатися вся Україна.