Шекель і українська гривня: як змінюється попит на цю валюту?

В умовах глобалізації та пожвавлення міжнародних зв’язків українці все частіше цікавляться валютами, які раніше не були в центрі уваги. Однією з таких валют став ізраїльський новий шекель (ILS). Щоб орієнтуватися в тенденціях ринку, варто регулярно перевіряти курс шекеля до гривні на сервісі Garant Money, адже попит на валюту тісно пов’язаний із її вартістю, економічними процесами та міграційними настроями.

Причини зростання інтересу до шекеля серед українців

Ще 10 років тому шекель був малопоширеною валютою в українських обмінниках. Сьогодні ситуація змінилася, і на це вплинули кілька ключових факторів:

Міграція та працевлаштування в Ізраїлі.

Українські спеціалісти, зокрема у сфері будівництва, догляду за людьми похилого віку, медичних послуг, часто обирають Ізраїль як країну для тимчасової або довготривалої роботи. Відповідно, родичі в Україні почали отримувати грошові перекази саме в шекелях, що підвищило попит на обмін цієї валюти на гривню.

Медичний туризм.

Ізраїль славиться високим рівнем медичних послуг, і щороку українці звертаються до тамтешніх клінік. Це стимулює купівлю шекелів перед поїздками на лікування або обстеження.

Паломництво та релігійний туризм.

Щороку тисячі українців відвідують Святу Землю з релігійною метою. Цей стабільний туристичний потік сприяє сезонному зростанню попиту на шекелі, особливо перед святами та великими релігійними подіями.

Бізнес-зв’язки з Ізраїлем.

В окремих сферах — ІТ, медицина, сільське господарство — спостерігається активізація бізнес-відносин між Україною та Ізраїлем. Розрахунки в шекелях, як і потреба у валютних операціях, стимулюють інтерес до ILS.

Як змінюється попит залежно від сезону

Інтерес до шекеля в Україні не є рівномірним протягом року. Сезонність простежується чітко:

Весна та осінь — пік релігійних поїздок, особливо перед Великоднем і єврейськими святами.

Літо — активізація медичного туризму та короткочасних трудових поїздок.

Зима — відносне зниження попиту, окрім періоду новорічних канікул.

Обмінники та онлайн-сервіси, як-от Garant Money, фіксують помітне збільшення кількості запитів на обмін шекелів у ці періоди.

Що впливає на курс шекеля до гривні?

Попит і пропозиція — лише один з факторів. На курс також впливають:

Політична стабільність у регіоні. Конфлікти або напруженість у Близькому Сході здатні викликати коливання курсу.

Фінансова політика Центрального банку Ізраїлю. Процентні ставки, облікова політика та валютні резерви напряму впливають на зміцнення або ослаблення ILS.

Стан економіки України. Девальвація гривні чи економічні кризи в Україні також впливають на курс обміну.

Станом на 2024–2025 роки шекель показує достатню стабільність, зберігаючи довіру серед інвесторів і звичайних громадян. Тож зростання інтересу до нього серед українців є логічним і обґрунтованим.

Як задовольнити попит: обмін і готівка

У зв’язку з підвищеним попитом українські обмінники почали частіше включати шекель до списку доступних валют. Проте його наявність усе ще залишається обмеженою — не кожен пункт обміну працює з ILS.

Тому варто використовувати онлайн-моніторинг, щоб не шукати даремно, заздалегідь планувати обмін, особливо перед подорожами чи надходженням переказів, уточнювати комісії, бо деякі обмінники встановлюють додаткову плату при роботі з рідкісними валютами.

Попит на шекель у майбутньому

Очікується, що попит на ізраїльський шекель в Україні зростатиме. Причини цього:

Продовження трудової міграції до Ізраїлю.

Поглиблення економічних і наукових контактів.

Зростання довіри до ILS як до стабільної валюти.

Також шекель поступово починає сприйматися не лише як валюта для обміну перед поїздкою, а й як один із варіантів зберігання коштів. Частина українців починає тримати заощадження в ILS або переводити частину валютного портфеля саме в цю валюту.

Висновок

Попит на ізраїльський шекель серед українців помітно зріс, і ця тенденція зберігається. Причини криються в економічній доцільності, релігійних і культурних зв’язках, а також у прагненні громадян України до безпеки своїх фінансів. Щоб вигідно обмінювати валюту, слід бути обізнаним у динаміці курсу ILS/UAH. Зручний і оперативний інструмент для цього — сервіс від Garant Money, який дозволяє порівняти пропозиції, обрати найкращий курс й уникнути зайвих витрат.