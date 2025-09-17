Європейський ігросвіт у Кропивницькому: як молодь через гру вчилася демократії та життєвим навичкам

У середу, 17 вересня, в Ліцеї сфери послуг і торгівлі відбувся Фестиваль настільних ігор «Європейський ігросвіт: граємо, думаємо, змінюємо», організований командою Team Europe Кропивницький за підтримки Представництва ЄС в Україні. Подія об’єднала півтори сотні учнів та учениць, які протягом кількох годин занурилися у світ ігор, що допомагають по-новому осмислити питання демократії, співпраці та розвитку.

Відкриття фестивалю розпочалося хвилиною мовчання на знак пам’яті про полеглих захисників України та виконанням Державного гімну. З вітальними словами до молоді звернулися заступниця голови Кіровоградської ОВА Катерина Колтунова, директорка ліцею Людмила Снєжко та членкиня Team Europe Кропивницький Вікторія Талашкевич. У своїх промовах вони підкреслили важливість критичного мислення, активної громадянської позиції та європейських цінностей для сучасної молоді.

«Наш фестиваль має на меті показати, що через ігри можна навчатися співпраці, розумінню демократичних процесів і бачити, як кожен вибір впливає на суспільство», – зазначила заступниця голови Кіровоградської ОВА Катерина Колтунова.

Далі почалося найцікавіше – гра! Комунікаційниця ГО “Територія успіху” Наталія Адиковська та підприємиця Любов Матвійчук обрали для учнів і учениць гру «Бункер». За словами Наталі, ця рольова симуляція допомагає усвідомити, що в екстремальних обставинах важливі не лише матеріальні ресурси, а й людські якості, готовність домовлятися і підтримувати одне одного. «Гравці швидко зрозуміли, що іноді виживає не найсильніший, а той, хто вміє аргументувати”, – розповіла вона.

Інший досвід подарував соціально-економічний симулятор «Життєвий капітал», який модерувала Анастасія Чередник, експертка Центру підтримки підприємництва КМР. Вона пояснила, що цей інструмент показує молоді: гроші – не єдина цінність у житті, поруч із ними йдуть знання, здоров’я, підтримка друзів і навіть емоційна стійкість. «У грі молоді люди бачать, як кожне їхнє рішення впливає на баланс життя. Це добрий спосіб задуматися про власні пріоритети», – сказала тренерка.

Зовсім іншу атмосферу створила тактична гра «Зона 636», автором якої є Никита Рульов. Він поділився, що хотів дати молоді можливість відчути себе у ролі стратегів. «Учасники грають за агентів, які мають здобути таємну технологію. Тут потрібна командна робота, логіка і вміння прогнозувати дії суперника. Це розвиває стратегічне мислення й уважність до деталей», – пояснив Рульов.

Гру «Країна гідності» провела Ірина Ткаченко, лідерка Агенції сталого розвитку «Хмарочос». Вона розповіла, що обрала саме цю симуляцію, бо вона навчає важливому мистецтву домовленості. «Молодь спершу сперечалася, хто має більше прав чи ресурсів, але згодом зрозуміла, що лише через компроміс і повагу до іншого можна побудувати справедливе суспільство», – наголосила вона.

Тему тайм-менеджменту підняла голова ГО “Агенція сталого розвитку “Хмарочос” Анна Ліщина, модеруючи гру «Життя як проєкт». «Учні та учениці побачили, що неправильний розподіл часу заважає досягати мети. Учасники відчули на собі, що планування – це не формальність, а основа будь-якого успіху», – підкреслила тренерка.

Своєю чергою, Олена Арутюнян з Ради євроклубів Кіровоградщини запросила молодь до гри «17 миттєвостей життя». Вона зазначила, що ця гра, розроблена підлітками за приницпом “рівний-рівному” допомагає зупинитися і подивитися, як важливі рішення формують долю людини. «Молоді цікаво було усвідомити, що навіть дрібні вибори мають великі наслідки. А ще ми розклали “Європазл”, теж створений нашими активістами, щоб побачити, як складається єдина українська європейська картина з різних частинок», – розповіла вона.

Особливим був досвід гри «Коло безпеки», яку модерували член СКЦ “Задзеркалля” Василь Нестеренко та офіцерка поліції Оксана Білоброва. Вони наголосили, що ця симуляція допомагає підліткам зрозуміти, що безпека – це не лише фізичний захист, а й довіра та підтримка в громаді. «Діти бачили, що тільки разом можна створити середовище, де кожен почувається захищеним», – зазначила Оксана.

Патріотичний акцент додала гра «Код Донеччини», проведена координаторкою молодіжних програм СКЦ “Задзеркалля” Ельмірою Чепігою. «Це гра про культуру й історію нашого сходу. Ми хотіли показати, що Донеччина – це не лише територія війни, а й багата культурна спадщина, яку варто знати і цінувати», – сказала вона. І додала, що хотіла б, аби такі ігри – про рідний край, – були у кожної області України.

Унікальні ігри, котрі не придбаєш на ринку, презентував і педагогічний працівник ліцею Олександр Кашлаков. Він запросив присутніх до «Подорожі успішного життя», створеної молоддю з програми UPSHIFT, і під час гри учні та учениці пробували крок за кроком будувати власну стратегію майбутнього. «Це гра про мрії та цілі, і про те, як кожне рішення наближає чи віддаляє від них», – пояснив він.

Інший педагогічний працівник ліцею Андрій Флоренко провів «Лісових комерсантів», де ліцеїсти вправлялися у фінансовій грамотності. «Молодь вчиться оперувати ресурсами, планувати та рахувати – і все це у веселій формі», – додав він. Вже у четверг Андрій запросить бажаючих на свій гурток “Фінансова грамотність” і протягом року більш грунтовно займатиметься з учнями та ученицями цією темою.

Хлопці та дівчата, які взяли участь у фестивалі, зізнавалися, що були приємно здивовані форматом. Ліцеїстка Марина після «Бункера» сказала: «Це було весело, але й непросто. Я зрозуміла, що без взаємодопомоги нікому не вижити». Максим, який грав у «Життєвий капітал», відзначив: «У мене вийшло заробити багато грошей, але коли втратив друзів і здоров’я, стало ясно, що це нічого не варте». А ліцеїстка Ольга після «Країни гідності» зізналася: «Я бачила, як ми сперечалися за ресурси, але в результаті зрозуміли: треба чути кожного».

Фестиваль «Європейський ігросвіт: граємо, думаємо, змінюємо» показав, що освітній процес може бути захопливим і корисним водночас. Захід пройшов у рамках Тижня громадянського суспільства, і став одним із численних заходів, в рамках яких через ігри молодь Кропивницького навчалася демократії, фінансовій грамотності, тайм-менеджменту та вмінню працювати в команді.

«Такі заходи доводять: найкращий спосіб говорити з молоддю про цінності – це робити це у зрозумілій і доступній формі. Ігри стали для нас містком між навчанням і реальним життям», – коментує членкиня Team Europe Кропивницький Вікторія Талашкевич.

Фестиваль завершився, але залишив у серцях учасників віру в те, що їхні рішення мають значення, а майбутнє справді у їхніх руках.