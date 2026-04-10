У березні проведено перерахунок житлової субсидії у разі зміни доходів домогосподарств

Головне управління інформує, що відповідний перерахунок проведено для 7715 домогосподарства або 17,18 % від загальної кількості домогосподарств, які були відібрані для проведення перерахунку в Кіровоградській області.

Для решти домогосподарств розмір раніше призначеної / перерахованої житлової субсидії не змінився.

Підстава для проведення “березневого перерахунку” житлової субсидії

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 року № 601 внесено зміни до пункту 92 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848, щодо проведення перерахунків житлової субсидії у межах установленого строку її призначення без звернення громадян у разі зміни доходів.

Новизна:

визначено перелік виплат, що враховуються (аліменти та грошове забезпечення військовослужбовців) або не враховуються (субсидія на найм житла) під час обчислення середньомісячного доходу домогосподарств.

Як часто проводиться такий вид перерахунку житлової субсидії?

Органи Пенсійного фонду України проводять такий перерахунок двічі на рік (у березні на березень‒квітень та / або серпні на серпень‒вересень у разі зменшення або збільшення середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на понад 50 %).

19 березня 2026 року після отримання інформації щодо доходів членів домогосподарства за ІІІ і ІV квартали 2025 року було проведено перерахунок житлової субсидії на березень-квітень.

Отже, при проведенні перерахунку за березень 2026 року для розрахунку розміру житлової субсидії враховано доходи членів домогосподарства, з урахуванням яких було розраховано житлову субсидію, за ІІІ і ІV квартали 2025 року. Зміна доходів змінює розмір розрахованої житлової субсидії з 1 березня 2026 року (зменшує або збільшує).

Олена Михальченко, заступниця начальника управління ‒ начальниця відділу контролю за правильністю надання державних соціальних допомог управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області