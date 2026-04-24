Компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, що належать до 1 та 2 категорії осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Однією з важливих складових соціального захисту в Україні є підтримка громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Держава гарантує таким особам ряд пільг, серед яких особливе місце займає компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування.

Наказом Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України від 26.03.2026 № 109 “Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2026 рік” визначено розміри грошової компенсації продуктів харчування на 2026 рік, які у Кіровоградській області становлять: для громадян, віднесених до 1 категорії, – 502 грн, 2 категорії – 251 грн. Ця компенсація є грошовою і спрямована на часткове покриття витрат на харчування.

Протягом І кварталу 2026 року 4 тис. постраждалих від аварії на ЧАЕС мешканців Кіровоградщини отримали грошову компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування на загальну суму 3,6 млн грн.

Компенсація призначається:

особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілим від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – категорія 1;

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, віднесеним до категорії 2;

потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 2.

Підтримка надається також іншим постраждалим громадянам, що підтверджується:

посвідченням встановленого зразка;

рішенням відповідних державних органів;

висновками медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) / експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування.

Важливо !

Виплата починається з дня звернення особи із заявою, але не раніше дати отримання посвідчення встановленого зразка.

Перелік документів:

заява встановленої форми;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за встановленою формою;

документ, що посвідчує особу;

виписка з акта огляду, одержана від МСЕК / витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування;

експертний висновок міжвідомчих експертних комісій по встановленню причинного зв’язку захворювання з роботами по ліквідації аварії на ЧАЕС;

пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

витяг з протоколу про перереєстрацію (для учасників ліквідації);

вкладки (громадянам, віднесеним до 1 категорії);

посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2 категорій), що має право на пільги відповідно до законодавства;

первинні документи або їх копії, на підставі чого видано посвідчення.

Подади заяву можна:

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП); через сервісні центри Пенсійного фонду України; дистанційно – на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, через мобільний додаток “Пенсійний фонд”або портал “Дія”.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області