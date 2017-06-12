Журналісти Кропивницького провели чемпіонат з рибалки (ФОТО)

Одинадцятий чемпіонат з рибалки серед журналістів відбувся 10 червня.

Відпочивали на ставку в зеленій садибі «На гачок» у Нововолодимиривці.

Вперше до журналістів долучилися художники на чолі з головою обласного осередку Андрієм Хворостом.

Звання кращого рибалки другий рік поспіль отримав журналіст «УЦ» Олексій Гора.

Учасники чемпіонату висловлюють вдячність усім, хто допоміг організувати свято: господарям садиби «На гачок» Анатолію й Ользі Тітовим, меру Кропивницького Андрію Райковичу, секретарю міськради Андрію Табалову, начальнику управління транспорту міськради Олександру Вергуну.

Всі фото Сергія Якуніна