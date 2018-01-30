Пенсионные нововведения

Мы неоднократно писали о грядущих в 2018 году изменениях в стаже и порядке начисления пенсий. И все же эта информация настолько важна для огромной части населения, что мы считаем необходимым вернуться к ней еще раз.

В разъяснении сложных и спорных моментов нового пенсионного законодательства нам помогла заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда в Кировоградской области Елена Романченко.

Момент 1: зарплата и коэффициент

В базовой формуле начисления пенсий определяющее значение имеет заработная плата человека. Она учитывается не за два последних года, и не за пять лет, как раньше, а за всю трудовую деятельность начиная с июля 2000 года. По желанию обратившегося за пенсией может учитываться также заработок за любые 60 месяцев подряд до июля 2000 года. Но и в этом случае зарплата с июля 2000 года добавляется в обязательном порядке.

Зарплату за 60 месяцев человек выбирает самостоятельно, вспоминая, когда она у него была наибольшей. Идет на предприятие или в архив, берет справку о заработке и несет ее в Пенсионный фонд. Данные о заработке с 2000 года предоставлять нет необходимости – они есть в Пенсионном фонде.

Для того чтобы привести заработок человека к современным показателям (а вы помните, что в советские времена мы получали рубли, в 90-е годы – купоны), определяют коэффициент заработной платы.

– Индивидуальный коэффициент заработка – это соотношение зарплаты человека за выбранный им период к средней зарплате по стране за тот же период, – рассказывает Елена Романченко. – Зарплата человека за каждый месяц делится на соответствующую среднюю зарплату по стране. Определяется коэффициент заработка за каждый месяц. Полученные коэффициенты затем складываются и делятся на количество месяцев. Так получается индивидуальный коэффициент заработной платы. Он отображает величину, на которую зарплата была выше или ниже средней зарплаты в то время. Если он больше 1 – значит, человек получал зарплату выше средней, если меньше 1 – значит, ниже. Потом этот индивидуальный коэффициент заработка умножается на среднюю зарплату по стране за три года, которые предшествуют году назначения пенсии. Исключение – 2018 год. В этом году индивидуальный коэффициент заработка будет умножаться на среднюю зарплату по стране за два предыдущих года, т.е. за 2016 – 2017 гг. (ориентировочно средняя зарплата за эти годы будет на уровне 5200 – 5300 грн).

Получается, что для более высокой пенсии необходимо постараться найти работу с официальной зарплатой выше средней. Это, знаете ли, в современных реалиях весьма и весьма непросто, большинство предприятий предпочитают платить минимальную «белую» зарплату, выдавая остальное в конверте. При средней зарплате в 2017 году на уровне примерно 6500 грн и минималке в 3200 грн коэффициент получается 0,4, а сумма пенсионной выплаты при умножении на него становится меньше наполовину… Может ли спасти в этом случае стаж?

Момент 2: страховой стаж

В 2018 году изменяется порядок выхода на пенсию. Нет, это не прямое повышение пенсионного возраста, хотя при отсутствии необходимого стажа он действительно увеличивается. Увеличение будет поэтапным – ежегодно к требуемому для выхода на пенсию стажу будут добавляться 12 месяцев – и завершится этот процесс в 2028 году. В нынешнем году для выхода на пенсию в 60 лет мужчинам и в 58 с половиной лет женщинам необходимо иметь 25 лет страхового стажа. В 2019 году – 26 лет, в 2020-м – 27. В 2028 году человек получит право выхода на пенсию в 60 лет при наличии минимум 35 лет страхового стажа.

Если страховой стаж составляет от 15 до 25 лет, то право на пенсию по возрасту человек получает в 63 года. Если страховой стаж в 2019 году будет составлять от 15 до 16 лет, право на пенсию по возрасту наступает в 65 лет. Эти показатели также будут увеличиваться – на 12 месяцев в течение каждого последующего года. В 2028 году право выхода на заслуженную пенсию по возрасту в 63 года дадут 25-35 лет страхового стажа; в 65 – 15-25 лет. Если после 2028 года страховой стаж составит менее 15 лет, человек вообще не получит право на пенсию по возрасту, а только на государственную социальную помощь.

– Можно сказать, что трудовое участие каждого человека определяет возраст выхода на пенсию, – продолжает Елена Романченко. – Если человек осуществил определенный трудовой вклад – он выходит на пенсию. Страховой стаж – это тот период времени, в течение которого из заработной платы человека производились отчисления в Пенсионный фонд. Если из месячного заработка отчислялся минимальный страховой взнос, то этот месяц засчитывается в стаж как полный месяц, Если заработная плата была меньше минимальной, то стаж считается пропорционально. Эта норма действует с 2004 года. Весь стаж, выработанный человеком до 2004 года, считается страховым и влияет на размер пенсии. Учеба в ПТУ, техникумах, вузах, если она была до 2004 года, также является страховым стажем. В страховой стаж, независимо от того, было это до 2004 года или после, считаются также периоды прохождения воинской службы, период ухода матери за ребенком до 3-летнего возраста, период ухода за инвалидом І группы, ребенком-инвалидом (если была оформлена помощь по уходу).

Очень многие задают вопрос, можно ли выйти уже сейчас на пенсию, имея, например, 35-40 лет стажа. Хочу обратить внимание, что вид пенсии называется «по возрасту», т.е. необходимо одновременное соблюдение двух условий: и наличие страхового стажа, и достижение пенсионного возраста.

С 1 января 2018 года величина оценки одного года страхового стажа при начислении пенсии составляет 1%. То есть 30 лет стажа – это 30% от заработка, 40 лет стажа – 40%.

Момент 3: что с выслугой лет?

Согласно новым пенсионным нормам, назначение пенсий по выслуге лет отменено. Но сами пенсии есть. Во-первых, есть определенное количество пенсионеров, получающих такие пенсии (подавляющее большинство их составляют медицинские и педагогические работники) – и они обеспечены этим правом до конца своей жизни. Однако с 1 января право и дальше выходить на пенсию по выслуге лет остается только за… артистами. А еще за теми, кто на момент принятия поправок 2017 года в пенсионное законодательство успел наработать необходимый страховой стаж и выслугу.

– Лица, работавшие на должностях, дававших право на пенсию по выслуге лет, имеют право выйти на пенсию раньше возраста, указанного в законе, и получать при этом пенсию по выслуге лет, – отмечает Елена Яковлевна. – Эта пенсия рассчитывается так же, как и по возрасту, то есть зависит от стажа и заработной платы. Выслугу лет для разных должностей определяют по шкале, выписанной в ст. 55 Закона «О пенсионном обеспечении». Например, для врача выслуга на 1 января 2016 года составляет 25 лет и 6 месяцев – если к моменту внесения изменений в законодательство (то есть на 11 октября 2017 года) он уже наработал этот стаж, то имеет право уволиться с работы и выйти на пенсию независимо от возраста.

То есть, если до 11 октября прошлого года вы заработали выслугу лет – вы сможете уволиться в любой момент и получать пенсию по выслуге лет (права одновременно работать на занимаемой должности и получать пенсию по выслуге лет вы не имеете). Если же выслуги нет, то вы попадаете под действие базовых норм и получите право выйти на пенсию в оговоренном выше возрасте при наличии оговоренного выше стажа. Если вы решили воспользоваться правом уйти на пенсию раньше в связи с выслугой лет, то можете устроиться на работу и одновременно получать пенсию – но эта работа не должна предполагать выслуги лет. То есть, проработав врачом 30 лет и уйдя на пенсию в 57, вы можете потом устроиться на другую работу – но уже не врачом. И пенсия останется с вами.

Без изменений остался перечень профессий, дающих право досрочного выхода на пенсию. Это профессии из так называемых списков №№1 и 2 – работы, сопряженные с опасностью для жизни или наносящие вред здоровью. Кроме них, это право имеют: трактористы-машинисты; доярки; работницы текстильного производства; женщины, работающие в сельхозпроизводстве и воспитавшие пятерых и более детей; водители городского пассажирского транспорта и большегрузных автомобилей, занятые в тяжелых и вредных производствах; матери, воспитавшие до 6-летнего возраста пятерых и более детей; матери инвалидов детства; участники боевых действий и члены семей погибших военнослужащих; лилипуты и диспропорциональные карлики; лица с инвалидностью по зрению 1 группы и лица с инвалидностью с детства 1 группы; чернобыльцы…