Минус «земельный» зам

Подделка земельных документов, жалобы на избирательный подход в решении земельных же вопросов, отсутствие планов и программ в подведомственной сфере – такие причины решения об увольнении одного из своих заместителей назвал в эксклюзивном комментарии городской голова Кропивницкого Андрей Райкович.

Уволить Александра Грабенко городской совет решил в ходе заседания сессии 6 ноября, с формулировкой «за нарушение присяги чиновника местного самоуправления». То есть по статье. В мэрии он курировал в первую очередь как раз земельные вопросы.

В частности, среди причин назывались нарушения законодательства при заключении договоров на продолжение аренды земельных участков и немотивированные отказы в аренде.

– Контролирующими органами городского совета был установлен целый ряд серьезных нарушений, связанных с превышением служебных полномочий, сокрытием отдельных моментов при решении земельных вопросов, вопросов, связанных с оформлением документации. В том числе фальсификация важных земельных документов в интересах коммерческих структур. Были жалобы со стороны отдельных лиц – что вопросы, в том числе земельные, решаются не вовремя или избирательно, – перечисляет городской голова.

Он отметил также, что провален ряд системных программ в зоне ответственности Грабенко, внедрение которых, согласно установленным срокам, уже должно было пройти, а сами программы – работать.

– Это и программа выделения границ города в натуре – это очень серьезно, это основа градостроения. Это межи внутри города, тоже не решены эти вопросы. План строительства и развития заведений коммунально-бытовых и торговых в городе – тоже полномочия Грабенко. Этого плана нет. Поэтому за системные недочеты, превышение служебных полномочий, полагаясь на результаты служебной проверки, которая была проведена, предложено такое решение, – подытожил Райкович.

На судьбоносном для себя заседании сессии сам «без пяти минут» уволенный чиновник отсутствовал. Чтобы избежать юридических казусов впоследствии, все оформят в соответствии с принятым решением, как только тот выйдет на работу с больничного. Если он на больничном.

– Отпуск у него закончился пятого числа. Шестого ноября бывший заместитель городского головы Грабенко должен был выйти на работу. Но не вышел, – констатирует мэр Кропивницкого. – Мне, как руководителю города, заместитель не позвонил, не объяснился.

Выступая по этому поводу в сессионном зале, городской голова отметил также, что, когда обработка документов будет закончена, собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы.