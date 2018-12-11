Этот небыстрый, небыстрый суд…

В обоих райсудах Кропивницкого не нашлось судей, готовых рассматривать дело о возможном получении взятки бывшей сотрудницей прокуратуры Светланой Клюкиной, а громкое дело о зверском убийстве таксиста Евгения Орлова на втором году процесса думают начать слушать заново.

Почему местная Фемида настолько не торопится выносить решения по резонансным делам, одному из которых почти три, а второму в марте будет два года, остается только догадываться.

Коллеги и друзья

«Дело Клюкиной», которую обвиняют в получении взятки в 6,5 тыс. долларов частями в конце 2015-го начале 2016 годов, начинали слушать в Ленинском районном суде областного центра. Продолжалось это около года.

Когда начали исследовать материалы негласных следственно-разыскных действий (НСРД), сделанные скрытой камерой записи, председательствующая в коллегии судья Бутельская подала в отставку в связи с выходом на пенсию. На замену по распределению вышел Алексей Мягкий и тут же взял самоотвод – он четыре года работал в органах прокуратуры под руководством Клюкиной и посчитал, что любое его решение может быть признано предвзятым. Самоотвод был принят.

В конце концов дело передали во второй райсуд города – Кировский. Там как-то сразу не задалось, коллегия в полном составе – Владимир Поступайло, Александр Куценко и Роман Петров – тоже сообщила о самоотводе. Все трое ссылались на хорошие профессиональные и личные отношения с обвиняемой. Потом их примеру последовали Руслан Бурко и Ирина Загреба – первый тоже работал в прокуратуре, а муж второй, судья Ленинского райсуда Андрей Загреба, ранее уже слушал дело Клюкиной. Не пойдет.

Дело передали в Знаменку – в тамошнем горрайонном суде в понедельник должно было состояться первое заседание. Сколько еще лет потребуется, чтобы вынести хоть какой-то вердикт, вряд ли кто возьмется прогнозировать.

Впрочем, дело изначально было довольно «мутным». Взятка, по версии следствия, была за то, чтобы снять арест с внедорожника Porsche Cayenne и отозвать из суда апелляционное заявление прокуратуры по делу о ДТП в Кировограде, участницей которого была жительница Киева. Заявление в СБУ писал человек, который считается ее сожителем, он же позже носил скрытую камеру во время НСРД.

Уже в этом апреле СМИ писали, что он вполне может оказаться «подставным». Так, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, представляющие обвинение в суде, подтвердили, что Александр Каменчук разыскивается полицией за умышленное убийство в Кропивницком и обвинен в контрабанде наркотиков. По их словам, убийство произошло во время перестрелки, которая произошла возле одного из развлекательных заведений Кировограда в начале января 2016 года.

Больничные и отпуска

Судебный процесс по делу о другом убийстве, произошедшем в марте 2017-го и наделавшем много шума, не обещал быть долгим или сложным. Здесь все было вполне понятно уже через два дня после происшествия. Тогда нашли брошенную на выезде из Кропивницкого машину с телом Евгения Орлова в багажнике и задержали двоих подозреваемых.

Один из них, Виталий Пугаченко, напомним, еще школьник. Второй, Дмитрий Царенко – бывший нац­гвардеец. По версии следствия, они вызвали такси в один из дачных поселков, потребовали у водителя деньги, а когда тот им отказал, начали его избивать. Обвинение считает, что Царенко 14 раз ударил Орлова в шею, грудную клетку, спину и бедра колюще-режущим предметом. Кровопотеря привела к смерти таксиста, у которого остались жена и маленький ребенок.

На днях в Ленинском райсуде подтвердили, что дело, рассмотрение которого продолжается почти два года, могут начать слушать «с чистого листа». Называли уже звучавшие выше судейские фамилии.

– Запасной судьей сначала была Галина Бутельская, после того, как она уволилась, ее заменил судья Загреба. Переносились судебные заседания, поскольку судья Загреба был сначала в отпуске, а потом на больничном. Затем представитель потерпевшего писала об отложении рассмотрения дела. На следующем судебном заседании будет решаться, рассматривать дело сначала или с того момента, когда уволилась судья Бутельская. Если хотя бы один человек будет против этого, то дело будет рассматриваться заново, - цитирует пресс-службу издание.

«Хотя бы один», скорее всего, найдется. По словам вдовы погибшего Натальи, с просьбой начать слушание заново выступила сторона обвиняемого Царенко.

Обоим фигурантам инкриминируют совершение умышленного убийства из корыстных побуждений, причиненное по предварительному сговору группой лиц, разбой и незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием. Царенко предъявлено обвинение также в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

Сам несовершеннолетний в одном из заседаний, которые все же состоялись, дал показания, заявив, что в убийстве не участвовал, о планах старшего товарища не знал. Пугаченко рассказал также, что раньше тот утверждал, что у него есть граната, которой можно напугать продавца в магазине или хозяина сауны и отобрать деньги.

Сам 27-летний Царенко в заседаниях вел себе вызывающе, в том числе заявил во всеуслышание, что, дословно, «ложил на всех большой и толстый».

Наказанием, предусмотренным инкриминированными обоим статьями Уголовного кодекса, может быть, в том числе пожизненное заключение с конфискацией имущества. Спешить обвиняемому некуда…

Фото сайта «Перша електронна газета».