Монетизация льгот. Уточняем подробности

За несколько месяцев, прошедших с момента, когда сумму насчитанной субсидии на коммуналку начали выдавать на руки живыми деньгами, наши люди к этому уже привыкли. Причем те, кто пользуется не субсидиями, а имеет льготы по оплате ЖКХ, оказались в привилегированном положении – им не нужно было никуда бегать, собирать регулярно справки и прочие документы, достаточно было один раз зарегистрироваться в управлении социальной защиты населения как льготник. Однако с 1 октября 2019 года льготы тоже подлежат монетизации.

За разъяснениями тонкостей этого процесса мы обратились к начальнику отдела персонифицированного учета населения Управления социальной защиты населения Фортечной районной рады г.Кропивницкий Елене Анатольевне Гребенюк.

– До октября нынешнего года льготы начисляли те службы, в которых люди получали коммунальные услуги. С 1.10.2019 г. все льготы монетизированы, то есть этим вопросом они теперь не занимаются. Льготы автоматически начисляются в управлениях социальной защиты населения по нормам, которые определены 409-м постановлением Кабинета Министров в зависимости от количества человек, на которых распространяется право на льготы, а также от того, какие документы предоставил нам льготник.

Монетизация происходит двумя способами. Тот, кто захотел и успел, получает денежные средства наличными на свои карточки, реквизиты которых они нам принесли, – рассказывает Елена Анатольевна. – Тем, кто по какой-то причине не пришел к нам в управление – не успел, не знал, не слышал, – точно так же делается расчет льгот, но только эти деньги находятся в Ощадбанке. Однако льготникам туда идти НЕ НУЖНО! Ощадбанк, как определено постановлением Кабмина, сам произведет списание этих средств на счета коммунальных предприятий, предоставляющих вам услуги. В Ощадбанке создана учетная запись, где указана общая сумма на каждого льготника, и определенным образом ежемесячно после 20 числа будет проходить списание этих средств. Разница лишь в том, что наличными люди получают эти деньги и могут оплатить коммуналку в первых числах месяца, а в безналичной форме банк перечислит их после 20-го. При этом никаких штрафных санкций, никакой пени начислять никому не будут.

– То есть, если человек согласен по-прежнему получать свои льготы в безналичной форме, ему и идти никуда не нужно?

– В связи с принятием постановления о монетизации льгот мы просили людей подойти в наше управление и уточнить, все ли данные у нас имеются, все ли льготы учтены, все ли подтверждающие документы есть, так как мы должны перепроверить наши базы. Поэтому мы просим наших льготников спокойно, без спешки и ажиотажа, прийти к нам в управление с книжками и платежками, если льгота распространяется еще на кого-то из членов семьи, захватить с собой их паспорта и идентификационные коды, чтобы мы все перепроверили и внесли в базу недостающие сведения.

– А если по какой-то причине банк не произведет списание этих средств в данном месяце?

– Если такое произойдет, например, по техническим причинам, не нужно нервничать и переживать. Все перечислят непременно, не в этом месяце – значит, в следующем. Повторюсь: никаких штрафных санкций и пени не будет. С учетом того, что это одновременно происходит по всей Украине, в первые месяцы, пока все утрясется, возможны небольшие сбои.

– И бегом бежать в управления соцзащиты и занимать очередь, как любят наши бабулечки, в 5 часов утра, совершенно не нужно?

– Конечно, не нужно.

– Можно ли уточнить свои данные в телефонном режиме?

– Можно. Кстати, льготники, которые остались на безналичной форме монетизации, непременно должны сообщить нам свой номер мобильного телефона. В Фортечном (бывшем Кировском) районе номера телефонов, по которым можно позвонить: 36-12-93 и (095) 912-03-59.

– А если человек вместо льготы перешел на субсидию – например, на отопительный сезон по средствам у него получается субсидия, – куда ему идти?

– Если человеку назначена субсидия, ему тоже не нужно переживать и никуда бежать. Льгота у него закроется автоматически, и он будет получать свои «живые» деньги. Только в том случае, если есть какие-то моменты, которые решает комиссия – например, факт непроживания кого-то из членов семьи, – до наступления отопительного сезона нужно было решить все эти проблемы. Кстати, категория «дети войны» тесно сопряжена с субсидиями, потому что пенсии у них в основном маленькие, соответственно, сумма льготы маленькая, и им на зимний период выгоднее оформлять субсидию.

– Как вы считаете, выгоднее все-таки наличная или безналичная форма монетизации?

– Выгоднее и намного удобнее наличная форма. Вы сами можете все посчитать и быть уверенными в том, что у вас все правильно и вовремя. Безналичная форма изначально предусматривалась для инвалидов Великой Отечественной войны, которым далеко за 90 лет и которые никогда не платили за коммунальные услуги, потому что это за них делало государство.

– Я правильно поняла, что на отопительный сезон у тех, кто еще не пришел в управление соцзащиты для сверки документов, остается безналичная форма монетизации?

– Совершенно верно. Перейти на наличную можно будет уже после окончания отопительного сезона. Следовательно, еще есть достаточно времени для сверки документов. До середины мая нужно прийти и принести реквизиты карточки для социальных выплат. Карточка должна быть обязательно для социальных выплат. Все подробности можно уточнить в банке, где вы получаете пенсию. Также можно по заявлению получать эти выплаты вместе с пенсией через почту.

Еще есть один момент. Если где-то после Нового года вы обнаружите, что вам коммунальное предприятие вдруг стало начислять какие-то долги, не ждите, а сразу приходите к нам и в соответствующие службы и разбирайтесь. Это может быть связано, опять-таки, с каким-то техническим сбоем

Надеемся, что Елена Анатольевна Гребенюк более чем доходчиво объяснила, каковы тонкости перехода на монетизированные льготы. Не спешим и без ажиотажа проверяем в управлениях соцзащиты населения свои данные. Телефоны Фортечного управления мы привели выше, а в Подильском, то есть Ленинском районе, можно подойти в 14 кабинет или позвонить по номеру 24-96-60.

Беседовала Ольга Березина, «УЦ».