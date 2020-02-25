Город, помоги своей первой красавице!

Ее имя уже вписано в историю Кропивницкого. Именно студентка физмата Наташа Семенец в 1990 году стала первой «Мисс Кировоград». Как же город гордился тогда своей первой красавицей! А теперь в ее жизнь пришла беда, и помочь Наташе можем только все мы.

Ее энергии с лихвой хватило бы на десятерых. Окончила на «отлично» музыкальную школу по классу фортепиано. Затем успешно физмат, работала в 20-й школе учителем математики и параллельно проводила групповые тренировки по аэробике. Получила второе высшее образование на факультете физвоспитания и стала законодателем моды на новые виды тренировок красоты. Чем она только ни занималась: бодифлекс, пилатес, степ, аква-аэробика, танцевальная аэробика.

Самые первые на Кировоградщине конкурсы красоты – это тоже ее.

1988 год – «мисс Молодость» в клубе Компанийца. 1989 – «мисс Чудное Мгновенье» – Международный конкурс красоты в г. Александрия. 1990 – «мисс г. Кировограда». 1991 – участница первого Всеукраинского конкурса красоты, г. Киев.

Всегда красивая, стройная и с очаровательной улыбкой. Очень светлый и жизнерадостный человек. Но, увы, недавно у Натальи Викторовны диагностировали рак легкого 4 степени с метастазами в надпочечник и печень. Помимо диагноза, у неё дикие боли в ноге, от которых спасают только сильные обезболивающие. Она резко потеряла в весе. Единственная надежда – на поездку в Киев. Нужны деньги, около 80000 грн, которых у ее семьи, к сожалению, нет. И она вынуждена обратиться за помощью ко всем неравнодушным.

Давайте сделаем чудо и поможем человеку выжить!

Реквизиты карты Приватбанка мамы Натальи Викторовны:

5168 7574 0686 8119 (Семенец Лариса Моисеевна)