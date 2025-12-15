Почти полторы тысячи ветеранов и членов их семей в этом году создали свой бизнес – нардеп Елена Шуляк

УКР

Нардеп Елена Шуляк: В этом году государство инвестировало почти 700 млн грн в ветеранский бизнес

В этом году 1442 ветерана и члена их семей получили гранты по государственной программе “Власна справа” на общую сумму более 694 млн грн. Это, в свою очередь, позволило создать 2802 новых рабочих места. Такие цифры озвучили в партии “Слуга Народа”.

В политической силе добавили, что уже со следующего года украинская власть расширяет эту программу, увеличивая суммы выплат. Так, размер гранта для собственного дела, которое не предусматривает создание рабочих мест, составит до 100 тыс. грн. За создание одного рабочего места будут предоставлять до 200 тыс. грн, за два рабочих места – до 350 тыс. грн. Кроме того, добавляют в политической силе, увеличена сумма грантов для молодежи (18-25 лет), которая сможет получить от государства до 200 тыс. грн на старт бизнеса.

Расширена также поддержка, как отмечают в партии “Слуга Народа”, и для ветеранов, ветеранок и их семей. Теперь гранты смогут получать их родители, взрослые дети, а также люди с инвалидностью вследствие войны. В то же время семьям погибших защитников и защитниц будут предоставлять до 1 млн грн при условии создания четырех рабочих мест.

“Запуская программу “Власна справа”, государство ставило перед собой цель решить сразу несколько задач. Прежде всего – дать украинцам реальный инструмент для воплощения собственных предпринимательских идей: помочь тем, кто хочет начать бизнес с нуля, модернизировать существующее дело или расширить небольшое производство, открыть кофейню, фермерское хозяйство, магазин или любой другой проект. Второй важной задачей было создание новых рабочих мест и стимулирование локальной экономической активности. Третья цель – изменить экономический ландшафт страны, усилив роль малого и среднего бизнеса как фундамента устойчивого развития. Сегодня программа демонстрирует ощутимый эффект, что подтверждается конкретными цифрами. Благодаря “Власной справе” как минимум 32 тыс. украинцев смогли открыть собственный бизнес и сгенерировать около 46 тыс. новых рабочих мест. И эти показатели продолжают расти, ведь механизм программы постоянно совершенствуется и подстраивается под реальные запросы людей”, – отмечает глава партии “Слуга Народа”, нардеп Елена Шуляк.

Она резюмирует, что подобные инициативы и дальше будут играть важную роль в укреплении благополучия граждан и формировании финансовой стабильности в стране. “И я лично, и партия “Слуга Народа” последовательно будут поддерживать все инициативы, которые помогают украинцам становиться экономически сильнее”, – резюмирует нардеп.