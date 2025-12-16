70 страхувальників області скористались правом перевірити обґрунтованість видачі або продовження листків непрацездатності працівників

Страхувальник має право

Страхувальник здійснює контроль за правильністю нарахування і своєчасністю здійснення страхових виплат, приймає рішення про відмову в призначенні або припинення страхових виплат, розглядає підставу і правильність видачі документів, які є обґрунтуванням для надання страхових виплат. Тож за потреби страхувальник може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України щодо перевірки обґрунтованості видачі або продовження “лікарняного”.

Хто здійснює перевірку?

Перевірку обґрунтованості видачі листків непрацездатності здійснюють фахівці Пенсійного фонду України або уповноважені лікарі, перелік яких затверджується правлінням Фонду.

Законодавча підстава для проведення перевірки обґрунтованості видачі лікарняних: звернення роботодавця згідно із Порядком проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2023 року № 185.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі ‒ Закону) підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, встановлення опіки над дитиною, листок непрацездатності.

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону рішення про призначення страхової виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності приймається страхувальником або уповноваженими ним особами.

Нагадуємо, що звернення для ініціювання перевірки подають у письмовому вигляді.

Крім того, підставами для прийняття територіальним органом Пенсійного фонду України рішення щодо проведення перевірки листків непрацездатності є:

виявлення невідповідностей шляхом проведення ризик-орієнтованого моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Пенсійного фонду України;

повідомлення від Національної служби здоров’я України про виявлення невідповідностей та/або застережень до даних, що містяться в медичному висновку за результатами здійснення заходів з верифікації даних в електронній системі охорони здоров’я;

звернення страхувальника (роботодавця);

звернення застрахованої особи щодо обґрунтованості виданого їй листка непрацездатності;

запити правоохоронних органів та рішення суду.

Результати перевірки листка непрацездатності викладаються уповноваженою посадовою особою територіального органу Пенсійного фонду України у довідці про перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності проведених в закладах охорони здоров’я. Така довідка надсилається суб’єкту звернення та безпосередньо керівнику (уповноваженій особі) суб’єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення та/або за допомогою електронного зв’язку (зокрема через електронний кабінет чи іншу інформаційну систему, користувачами якої є відповідний територіальний орган Пенсійного фонду України та суб’єкт господарювання) протягом трьох робочих днів з дати формування довідки.

До відома: протягом поточного року за зверненнями 70 страхувальників перевірено 51 заклад охорони здоров’я та надійшло страхових коштів за вимогами на суму майже 224 тис. грн.

Світлана Кривенко начальниця управління контрольно-перевірочної роботи

Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області