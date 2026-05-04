Алея Слави. Крок за кроком

Засідання робочої групи з питання облаштування місця пам’яті загиблих військовослужбовців у російсько-українській війні відбулося у Кропивницькій міській раді. На ньому більшістю голосів члени робочої групи затвердили ескізи портретів Захисників і Захисниць України, які розміщуватимуться на Алеї Слави.

Участь у роботі групи під головуванням заступника міського голови Сергія Колодяжного взяли рідні загиблих Захисників і Захисниць, представники громадськості, секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка, депутатки міської ради Валентина Яремчук і Ольга Ковальова-Алокілі.

Сергій Колодяжний зазначив: черговий етап роботи над облаштуванням Алеї Слави – узгодження вигляду постерів із зображенням портретів загиблих Героїв.

Директорка департаменту ветеранської та соціальної політики Юлія Вовк представила членам групи чотири варіанти зображень – кольорових і чорно-білих, які розміщуватимуться на лицьовому і зворотному боці постера. На кольоровому варіанті зображене фото Героя, коротка інформація про нього, елементи державної символіки, к’юаркод з розширеною інформацією про Героя. На чорно-білому – фото, ім’я та прізвище Захисника і Захисниці.

– Ми порадилися з багатьма фотохудожниками, дизайнерами і вони були єдині у думці щодо важливості зображення елементів державної символіки і ми теж притримуємося цієї думки, адже це основні атрибути держави, яку вони захищали, – зазначив Олег Колюка.

Після детального обговорення члени робочої групи обрали варіант зображення і напис, який розміщуватиметься на постері.