Згуртована Олександрія

У Києві відбувся ІІ Міжнародний форум згуртованості, який об’єднав понад 500 представників громад, уряду та міжнародних партнерів. Він став майданчиком для обговорення відновлення країни, залучення інвестицій та розвитку партнерств між громадами і міжнародними організаціями.

Олександрійську громаду представили секретар міської ради Вікторія Косяк і начальниця відділу інвестицій та інновацій управління економіки Ганна Часник.

Під час форуму прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко передала громаді одну з 17 відзнак «Символ незламності та згуртованості 2025». Нагороду присудили за результатами оцінювання громад за низкою критеріїв.

Форум організували за ініціативи Міністерства розвитку громад та територій у межах програми EU4Recovery – партнерства Європейського Союзу та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

– Це визнання стійкості Олександрії, нашої згуртованості, вміння ефективно працювати з партнерами та впроваджувати практичні рішення. Дякую всім, хто щодня працює для того, щоб Олександрійська громада була сильною, стійкою і згуртованою! – прокоментував приємну подію міський голова Сергій Кузьменко.