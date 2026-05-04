«УЦ» неодноразово писала про групу вчителів, які розробляють підручники із зарубіжної літератури для різних класів нової української школи. Серед них вчитель Новоукраїнського ліцею «Лідер» Олександр Каєнко. І знову нашу увагу привернув підручник для IX класу.

– Ми створили підручник, за який не соромно, – написав у соцмережах пан Олександр. – Це зрозуміли не лише експерти, а й 6 тисяч школярів України. Але за умовами конкурсу цього замало, і міністерську фінансову підтримку для друку підручник не отримав. Чому так трапилось – зовсім інша історія. А поки що наш творчий колектив вирішив піти на безпрецедентний крок: ми відкриваємо «банку» для збору коштів і сподіваємось набрати хоча б частину суми методом загального збору. Якісна освіта завжди на часі!

Справа в тому, що для державного фінансування друку підручника необхідно було сформувати замовлення у 10 тисяч примірників. Бажаючих виявилося 6 тисяч. Олександр і його колеги переконані, що учням, які серцем обрали новий підручник, необхідно дати можливість за ним навчатися.

– Від багатьох чули відгук, що наш підручник найкращий, – сказав Олександр Васильович в коментарі «УЦ». – Але вчителі його не обрали. Причини бачу в тому, що є багато вчителів, які не хочуть працювати з новим. Як їм не пояснюй, що все змінюється, нова школа, нові підходи, не чують. Як було сто років тому, нехай так і залишається. І багато вчителів взагалі нічим не цікавляться. Вони навіть не знають, що в нас є три програми. Не знаю, як вони проходять курси підвищення кваліфікації, як їм пояснюють. Вони наче з планети Марс.

Мета збору – 750 тисяч гривень. Вчитель зазначив, що в цю суму закладена і пересилка книжок. І пояснив: якщо, припустимо, один клас захоче надрукувати підручники, буде одна ціна, а якщо друкувати весь тираж – інша. Тобто 30 книжок будуть по 450 гривень, а весь тираж – по 125. Автори підручника звертаються до фондів, місцевої влади і, звісно, закликають всіх небайдужих долучитися до збору.

