Посилався на The Washington Post

Дивовижну справу розглянув Фортечний районний суд Кропивницького.

Позаторік кропивничанин П. звернувся з позовом про відшкодування йому матеріальної й моральної шкоди, заподіяної росією. Розмір компенсації визначив надзвичайно точно: 30 016 687 гривень і 84 копійки – за матеріальну шкоду і 2 062 875 гривень – за моральну.

Ви, мабуть, подумали, що П. став бездомним внаслідок влучання ворожої ракети в житло, чи застудив поперек в укритті під час повітряної тривоги, чи хтось з його рідних поклав голову на війні. Але Бог милував його від такого. Принаймні в позові П. нічого такого не повідомляється. Він зажадав компенсації за шкоду, завданої росією внаслідок загарбання природних ресурсів українського народу – вугільних, нафтових і газових родовищ, інших корисних копалин на території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, а також на шельфі Чорного моря в економічній зоні України.

Виявивши неабияку точність у визначенні розміру збитків, П. визнав, що не може надати доказів заподіяння йому шкоди, оскільки «це – загальновідомий факт». Ще й послався на аналіз про втрати Україною корисних копалин, здійснений 2022 року канадською аналітичною компанією SecDev і опублікований в The Washington Post.

Суд дійшов висновку, що загарбання росією українських природних ресурсів не порушує безпосередньо прав власності позивача, його доводи є абстрактними, а позов у цій частині – безпредметним.

Стосовно ж моральної шкоди суд став на бік П. Як вказано у рішенні, той «зазнав душевних страждань і приниження, переніс стрес і побоювання за свою безпеку, були порушені його нормальні життєві зв`язки, що потребує вчинення додаткових зусиль для організації свого життя та захисту порушеного права». І хоча П. не приніс навіть довідки з поліклініки свої хвороби під час війни, суд зобов’язав росію сплатити йому 20 тисяч доларів за моральні страждання. Рішення ухвалено 22 квітня нинішнього року.

Залишається суща дрібниця – стягнути ті гроші з агресора.

Віктор Іваненко, «УЦ».