Мамі на день народження

24 квітня відбувся черговий обмін полоненими, і на рідну землю повернувся наш земляк – Паршегуба Станіслав Анатолійович, житель села Хащувате.

Станіслав проходив службу у складі 41-ї окремої бригади на Курському напрямку. Із вересня 2024 року він вважався зниклим безвісти в районі населеного пункту Журавлі. У 2025 році було підтверджено, що він перебуває в полоні, до речі, саме минулого року Станіславу виповнилося 50.

Звичайний хащуватський хлопець, вивчився в школі-інтернаті, потім в Гайвороні – на тракториста, працював у фермерському господарстві, сімейний – все, як людей. На війну пішов у 23-му. Телефонував нечасто, розказував про війну мало, неговіркий. Мабуть, в маму Людмилу Іванівну. Нам вдалося трохи поспілкуватись з нею.

– В полон Стасік потрапив 19 вересня 2024 року. Спершу подзвонили, сказали, що пропав безвісти. Десь через рік повідомили, що він у полоні. Майже два роки в полоні, жодного разу не дали подзвонити. Але нарешті дочекалися – обміняли, мабуть, на їхнього. Такий мамі хороший подарунок на 75-річчя! Найкращий за все життя. Дев’ятого травня будемо святкувати.

– А роботу сину приготували, що треба робити – паркан ладнати, хату білити?

– (сміється) Та то хіба робота? Хай поки відпочине.