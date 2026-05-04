Люди добрих справ

Олена Нікітіна
10:22
Протягом трьох днів у Кропивницькому працювала команда волонтерів програми Volunteer Community. Всього три дні, а скільки зроблено добрих справ! Про реалізовані в нашому місті проєкти «УЦ» розповіла координаторка волонтерських програм Volunteer Community в Україні Дар’я Єфіменко.

Координаторка розповіла, що подібні практичні семінари були започатковані у 2017 році. У Кропивницькому вокатон відбувся вперше. Як правило, збираються 50 волонтерів з різних міст України. Визначення «вокатон» запозичили зі сфери IT, де проводять хакатони. В одному просторі збираються різні люди і протягом трьох днів знаходять рішення певних соціальних викликів.

– Беремо запит громади і допомагаємо, – пояснює Дар’я. – Волонтери діляться на групи, кожна отримує певну задачу і вирішує її. Ми працюємо у форматі не лише підтримки, а й мотивації, розширення можливостей місцевих громад на майбутнє.

Волонтери працюють за декількома напрямками: підтримка літніх людей, робота з дітьми, впровадження нових програм, де потрібне залучення волонтерського ресурсу в ті сфери життєдіяльності громади, де не вистачає власних ресурсів та фінансування.

Сьогодні волонтерські програми охоплюють, напевно, усі можливі напрямки діяльності: екопроєкти, збереження пам’яті, традицій, культурної спадщини, робота з людьми з інвалідністю, підтримка зв’язків з органами влади і таке інше. Стандарту немає, виключно з урахуванням потреб громад.

Запити у Кропивницькому формувалися через спілкування з місцевою єврейською громадою. Таким чином визначилися і вирішили вісім задач. Чотири – допомога літнім людям: прибирання квартир, ремонтні роботи. Крім цього розчистка єврейських могил на Далекосхідному кладовищі, наведення ладу у Сквері Праведників народів світу та у сквері біля синагоги і розпис стіни актового залу бібліотеки Чижевського.

Щодо розпису у бібліотеці. Відомо, що актовий зал виконує функції найпростішого укриття. Директорка бібліотеки Валентина Животовська сказала, що зображення на стіні, які залишили волонтери, надихатимуть людей, які заходитимуть у приміщення.

– Один з написів закликає: треба спілкуватися, читати, творити! Треба жити!

Є волонтери, які не пропустили жодного вакатону, а їх відбулося вже дев’ять. Всі вмотивовані. Оптимальна чисельність групи – 50 чоловік. Жодного разу не було недобору. Для робот у Кропивницькому зареєструвалося 78 бажаючих. Довелося відмовляти. Волонтерство – це безкоштовно.

– Ми нічого не даруємо, крім футболки. Волонтери зацікавлені в таких форматах, вони відчувають користь своєї роботи, бачать результат, – підкреслила координаторка.

А ще Дар’я зауважила: – За весь мій досвід організації вакатонів можу констатувати: кропивницька – перша громада, яка продемонструвала дуже потужну, масштабну, оперативну і зібрану підтримку нашого заходу. Ми постійно отримували ініціативи від локальної громади. Для нас важливо, коли місцева громада вкладає свій час, ресурс, сили, щоб поставлені цілі були досягнуті.

