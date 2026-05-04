Кава з дитячою душею

Кава буває смачною, міцною, ароматною, а ще соціально важливою. Саме таку можна придбати у кав’ярні Spilno. Духмяні зерна свіжої «обсмажки» розфасовують у пакети, які розмальовують вихованці дитячого будинку «Наш дім», що у Кропивницькому.

Як народилася ця чудова ідея. Бізнес-партнери Олександр Кириченко (Sapremo) та Сергій Панфілов (ViLeNa Studio) є учасниками спільноти Board Кропивницький. На одному з форумів мова йшла про майбутнє українських дітей. Обговорювали, що бізнес може дати молодому поколінню, як підтримати, вмотивувати, чим допомогти. Надихнувшись серйозною темою, Олександр запропонував Сергію залучити дітей до розмальовки упаковок для кави.

Ідею почали реалізовувати одразу. Закупили спеціальні, не шкідливі, маркери, поїхали у «Наш дім», пояснили діткам віком від п’яти до сімнадцяти років, чого від них чекають, і процес пішов.

– Ми попросили дітей зобразити на паперових пакетах те, що в них на душі, – каже Олександр Кириченко. – Один хлопчик починав малювати лише чорним маркером і поступово до малюнків додавалися яскраві кольори. Він відчув тепло і потрібність того, що робить.

Першими покупцями лімітованої кави Sapremo стали учасники бізнес-спільноти Board. Взагалі партію пакетів, а їх було 228, відправили у Львів, де фасується кава. Звідти кава розсилається під замовлення по країні і навіть за її межі.

– Одна ідея потягнула інші, – зазначив Сергій Панфілов. – Ми влаштуємо розіграш сертифікатів. Вихованці «Нашого дому», які виявлять бажання, зможуть пройти безкоштовне навчання на майстра манікюру. А покупці кави зможуть стати учасниками розіграшу сертифікатів, які дають право вивчитися на баристу. До речі, цей сертифікат можна буде передарувати.

Важливо, що частина коштів, отриманих від реалізації «розмальованої» кави, буде перерахована на спеціальний рахунок дитячого будинку «Наш дім» – для здійснення дитячих мрій.

Цей соціально важливий проєкт, єдиний в Україні, підтримують й інші бізнесмени. Кожен може долучитися. Для цього треба придбати каву Sapremo у кав’ярні Spilno на Пашутінській, 16. Олександр та Сергій переконані, що це більше, ніж кава. Це тепло, підтримка і віра в дитячі мрії.